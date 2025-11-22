Tite está de volta ao mercado: quais seriam os melhores clubes do Brasil para o ex-técnico da seleção em 2026?

O técnico Tite anunciou que está pronto para retornar ao futebol, sete meses depois de uma pausa por saúde mental. Aos 64 anos, não trabalha desde setembro de 2024, quando deixou o Flamengo, e agora se declara recuperado e pronto para novos desafios.

Em nota, disse: "Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos."

Nos últimos meses, Tite recebeu sondagens de clubes e seleções, incluindo Santos (que optou por contratar a comissão técnica do treinador sob o comando de Cléber Xavier), Fortaleza e até a Venezuela. Mas no Brasil, algumas equipes se destacam como possíveis destinos para o treinador que já comandou a seleção brasileira e conquistou títulos importantes.

A seguir, análise de onde Tite poderia encaixar seu retorno em 2026.