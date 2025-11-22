+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Peñarol v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2024Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Tite está de volta ao mercado: quais seriam os melhores clubes do Brasil para o ex-técnico da seleção em 2026?

Tite anuncia retorno ao futebol após sete meses afastado por questões de saúde mental e surge como opção para clubes brasileiros em 2026

O técnico Tite anunciou que está pronto para retornar ao futebol, sete meses depois de uma pausa por saúde mental. Aos 64 anos, não trabalha desde setembro de 2024, quando deixou o Flamengo, e agora se declara recuperado e pronto para novos desafios.

Em nota, disse: "Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos."

Nos últimos meses, Tite recebeu sondagens de clubes e seleções, incluindo Santos (que optou por contratar a comissão técnica do treinador sob o comando de Cléber Xavier), Fortaleza e até a Venezuela. Mas no Brasil, algumas equipes se destacam como possíveis destinos para o treinador que já comandou a seleção brasileira e conquistou títulos importantes.

A seguir, análise de onde Tite poderia encaixar seu retorno em 2026.

  • Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Botafogo: o desejo de Textor

    O Botafogo surge como uma opção concreta para Tite. O proprietário John Textor já deixou claro, em diversas oportunidades, que tem admiração pelo treinador e tentou trazê-lo ao clube em outras ocasiões. Além disso, a situação do atual técnico Davide Ancelotti ainda gera incertezas, já que a direção busca estabilidade no comando e avalia caminhos para a próxima temporada.

  • Tite Corinthians 09092015Friedemann Vogel/Getty Images Sport

    Corinthians: uma história de idas e vindas

    O Corinthians é outro clube que naturalmente aparece no radar de Tite. O treinador já teve oportunidades de retornar ao clube após sua saída em 2016 para assumir a seleção brasileira, mas, até o momento, nunca houve acordo para um novo período no Timão.

    No entanto, o histórico de conquistas do técnico com a equipe — incluindo títulos nacionais e a histórica Libertadores — o mantém como uma opção tentadora. Por outro lado, a indefinição e os episódios passados podem pesar contra um eventual retorno neste momento. A presença de Dorival Júnior, que possui prestígio no clube e vem realizando um trabalho sólido, também pode influenciar a decisão, tornando a negociação mais delicada.

  • Tite Grêmio galeria 14062016Reprodução

    Grêmio: o gaúcho de volta ao Tricolor

    Tite já treinou o Grêmio entre 2000 e 2003, comandando o time em 165 partidas, conquistando a Copa do Brasil de 2001 e o Campeonato Gaúcho no mesmo ano. Sua passagem deixou uma marca histórica no futebol gaúcho, reforçando a identificação do técnico com a região.

    Atualmente, o Grêmio vive um momento de transição. Nesta temporada, o técnico Mano Menezes chegou a se colocar à disposição para deixar o cargo, mas acabou mantido pela diretoria. Com a chegada de uma nova presidência prevista para o fim do ano, existe a possibilidade de um novo planejamento estratégico, que poderia incluir a contratação de outro treinador para a temporada seguinte. Mesmo assim, Mano conseguiu recuperar parte do bom futebol da equipe, o que mantém o time competitivo enquanto a diretoria define seus próximos passos.

  • Tite Internacional galeria 14062016Getty Images

    Internacional: retorno com prestígio

    Tite esteve no Internacional entre 2008 e 2009, conquistando títulos importantes como a Copa Sul-Americana de 2008, a Copa Suruga Bank e o Campeonato Gaúcho de 2009. Durante sua passagem, teve destaque no clássico Gre-nal, disputando oito partidas com aproveitamento de 62,5%, vencendo quatro, empatando três e perdendo apenas uma.

    Na atual temporada, o Internacional passou por mudanças no comando técnico, com a saída de Roger Machado e a chegada de Ramon Díaz. No entanto, a troca de treinador não surtiu o efeito esperado, e a equipe tem lutado para escapar da zona de rebaixamento nas últimas rodadas do Brasileirão. Esse cenário cria a possibilidade de uma nova reformulação no comando técnico, especialmente caso o time garanta sua permanência na elite nacional para o próximo ano. Um nome de peso como Tite poderia se tornar uma opção estratégica para reconstruir a equipe e retomar a competitividade.

