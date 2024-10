Os times que subiram da Série C para a Série B 2025 do Brasileirão

Os quatro times que conquistaram o acesso para a Segundona em 2025 já estão definidos, mas o campeão será decidido entre Volta Redonda e Athletic Club

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 contará com a presença de Remo-PA, Volta Redonda-RJ, Ferroviária-SP e Athletic-MG, os clubes que garantiram vaga após campanhas de destaque na Série C. As equipes se juntarão aos outros 16 participantes na disputa pela Segundona.

Volta Redonda e Remo conquistaram o acesso no Grupo B, somando 12 e nove pontos, respectivamente, enquanto Athletic-MG e Ferroviária-SP avançaram no Grupo C, ambos com dez pontos. Os mineiros ficaram com a liderança do grupo graças ao saldo de gols (3 a 0) e vão disputar o título contra o Volta Redonda.

Athletic e Ferroviária carimbaram seus acessos ao vencerem Londrina-PR e Ypiranga-RS, respectivamente, mostrando o sucesso de suas gestões como Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). Ambas as equipes comemoram seu segundo acesso consecutivo, após terem subido da Série D em 2023. Volta Redonda-RJ e Remo-PA já haviam assegurado suas vagas no fim de semana anterior.

A final da competição será entre Volta Redonda e Athletic. Os jogos serão nos dois próximos finais de semana, com ida no Raulino de Oliveira e volta na Arena Sicredi.