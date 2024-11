Os times da Série B que caíram para a Série C do Brasileirão 2025

Duas equipes já estão rebaixadas para a Terceirona do ano que vem; entenda a situação do restante na briga

A Série B do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Embora a competição já esteja partindo para sua última rodada em 2024, ainda há muita coisa em jogo.

As únicas definições, até então, são de que o Santos foi campeão e já temos duas equipes rebaixadas para a Série C do ano que vem. Sendo assim, a briga para fugir do Z4 ainda tem quatro equipes a todo vapor disputando para se distanciar das duas últimas vagas - nada interessantes.

Abaixo, a GOAL te mostra quais equipes já não conseguem mais evitar a permanência na Segundona e as que ainda seguem sonhando em evitar o descenso. Confira!