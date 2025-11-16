Os times da Série B do Brasileirão 2025 que caíram para a Série C 2026

A reta final da Série B de 2025 confirmou um cenário de disputa intensa contra o rebaixamento. Três clubes já tiveram o descenso matematicamente decretado — Paysandu, Amazonas e Volta Redonda — enquanto a última vaga na zona da degola segue aberta, com Ferroviária, Botafogo-SP e Athletic tentando escapar na última rodada. Apesar de histórias distintas, os três rebaixados compartilham um ponto em comum: a incapacidade de reagir ao longo da temporada e transformar um desempenho irregular em consistência dentro de um campeonato de pontos corridos.

As quedas também reforçam como detalhes fazem diferença na Série B. Falhas defensivas, dificuldade como visitante, instabilidade no comando técnico e elencos pouco competitivos foram fatores decisivos nas campanhas de Amazonas, Paysandu e Volta Redonda. Em um torneio marcado por equilíbrio, qualquer oscilação prolongada cobra um preço alto — e, para esses times, o custo foi o retorno à Série C.

O desafio agora é entender o que deu errado, corrigir rotas e iniciar 2026 com planejamento mais sólido. A seguir, destrinchamos a situação de cada um dos três rebaixados.