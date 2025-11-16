+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Amazonas
Bruna Lima

Os times da Série B do Brasileirão 2025 que caíram para a Série C 2026

Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já tiveram o destino selado e vão jogar a Terceirona

A reta final da Série B de 2025 confirmou um cenário de disputa intensa contra o rebaixamento. Três clubes já tiveram o descenso matematicamente decretado — Paysandu, Amazonas e Volta Redonda — enquanto a última vaga na zona da degola segue aberta, com Ferroviária, Botafogo-SP e Athletic tentando escapar na última rodada. Apesar de histórias distintas, os três rebaixados compartilham um ponto em comum: a incapacidade de reagir ao longo da temporada e transformar um desempenho irregular em consistência dentro de um campeonato de pontos corridos.

As quedas também reforçam como detalhes fazem diferença na Série B. Falhas defensivas, dificuldade como visitante, instabilidade no comando técnico e elencos pouco competitivos foram fatores decisivos nas campanhas de Amazonas, Paysandu e Volta Redonda. Em um torneio marcado por equilíbrio, qualquer oscilação prolongada cobra um preço alto — e, para esses times, o custo foi o retorno à Série C.

O desafio agora é entender o que deu errado, corrigir rotas e iniciar 2026 com planejamento mais sólido. A seguir, destrinchamos a situação de cada um dos três rebaixados.

  • Volta Redonda - posição a definir

    O Volta Redonda teve o rebaixamento confirmado após a vitória do Botafogo-SP sobre o Amazonas, por 1 a 0, na 36ª rodada. Campeão da Série C em 2024, o clube voltou à terceira divisão apenas um ano após o acesso. A campanha foi marcada por enorme dificuldade para competir no ritmo da Segundona.

    Em 37 jogos, foram 8 vitórias, 11 empates e 18 derrotas, com apenas 24 gols marcados — o pior ataque da Série B.

    O desempenho como visitante também ajudou a explicar o rebaixamento: somente 7 pontos conquistados fora de casa (uma vitória e quatro empates). A queda encerra mais um ciclo do Volta Redonda na Série B — o clube não disputava a divisão desde 1998 antes do acesso conquistado no ano anterior. 

  • Amazonas - posição a definir

    O Amazonas teve o rebaixamento confirmado após o empate em 2 a 2 com o Paysandu, na Curuzu, pela 37ª rodada. A campanha deixou claro desde cedo que a equipe teria dificuldades: o time não venceu nenhuma das oito primeiras rodadas e só saiu do Z-4 uma única vez, ainda na segunda rodada. A instabilidade se transformou em padrão ao longo do campeonato.

    Em 37 jogos, o Amazonas somou 36 pontos (8 vitórias, 12 empates e 17 derrotas), podendo chegar no máximo a 39. O desempenho foi muito inferior ao de 2024, quando terminou em 11º com 52 pontos. A equipe foi a segunda defesa mais vazada da Série B e teve um retrospecto como visitante praticamente nulo — apenas uma vitória fora de casa, além de 13 derrotas. O ataque também nunca engrenou, e a falta de regularidade impossibilitou qualquer arrancada.

    As quatro trocas no comando técnico e a tentativa de reconstruir quase todo o elenco ao longo do ano pesaram demais. Mesmo com contratações, nenhuma aposta se converteu em solução. Com a queda, o Amazonas volta à Série C dois anos após o acesso e terá de reorganizar seu projeto esportivo para 2026.

  • Paysandu - 20º colocado

    O Paysandu foi o primeiro clube matematicamente rebaixado. A derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, na 35ª rodada, colocou ponto final nas chances de permanência. Mesmo abrindo o placar, o Papão não sustentou a vantagem e viu a virada decretar o descenso com três rodadas de antecedência.

    A campanha foi fraca do início ao fim: 27 pontos em 35 partidas, com apenas cinco vitórias, além de 12 empates e 18 derrotas. A troca no comando — com a chegada de Márcio Fernandes — não mudou o cenário. Falta de equilíbrio defensivo, ataque pouco eficiente e dificuldade para encaixar uma sequência positiva tornaram a reação impossível.

    Este é o oitavo rebaixamento da história do clube, que havia retornado à Série B em 2023 após cinco temporadas na Série C. A permanência durou apenas dois anos.

  • Quem foi rebaixado para a Série C no Brasileirão Série B 2024?

    Na última edição do Brasileirão Série B, em 2024, os quatro clubes rebaixados para a Terceirona foram Guarani (20º colocado), Brusque (19º colocado), Ituano (18º colocado) e Ponte Preta (17º colocado).

  • Quem subiu para a Série B no Brasileirão 2024?

    Na Série C do último ano, a luta para subir à segunda divisão do Campeonato Brasileiro foi concorrida até a última rodada. Ao final, Volta Redonda, Remo, Athletic e Ferroviária subiram para a Série B. 