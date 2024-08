Para que time torce o apresentador Silvio Santos?

Descubra para qual time torce um dos apresentadores de televisão mais famosos do Brasil

Silvio Santos, nascido no Rio de Janeiro em 1930, é um dos mais brilhantes comunicadores e empresários do Brasil. Sua trajetória começou como camelô nas ruas da capital carioca, onde desenvolveu habilidades de comunicação que mais tarde o levariam ao rádio e, eventualmente, à televisão. Em 1958, ele adquiriu o Baú da Felicidade e transformou o negócio em um império, criando o Grupo Silvio Santos. O ápice de sua carreira televisiva veio com a fundação do SBT em 1981, que se tornou uma das maiores redes de TV do país.

Além do SBT, Silvio expandiu seus negócios para incluir a Jequiti, uma empresa de cosméticos, e o hotel Sofitel Jequitimar Guarujá. Sua habilidade empresarial e carisma lhe renderam reconhecimento e uma fortuna considerável, embora tenha enfrentado desafios significativos, como o escândalo financeiro do banco Panamericano no início da década de 2010.

Além de seu sucesso empresarial, Silvio Santos também deixou sua marca na política e na cultura brasileira. Em 1989, ele foi pré-candidato à presidência da República, liderando as pesquisas até ser impedido pelo TSE. Seu programa dominical, "Programa Silvio Santos", é uma instituição na televisão brasileira, entretendo famílias há mais de 60 anos.

Silvio recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira, incluindo vários Troféus Imprensa e o reconhecimento no Guinness Book pelo programa mais duradouro da TV brasileira. Ele é casado com Íris Abravanel, com quem tem quatro filhas, e continua a influenciar a mídia e os negócios no Brasil.

Pensando nisso, a GOAL te conta para qual time o apresentador de 93 anos torce.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!