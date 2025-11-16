Thomas Tuchel cita Cristiano Ronaldo como exemplo negativo em aviso a jogadores da Inglaterra
Tuchel alerta jogadores para não vacilarem
Apesar do tropeço contra a Irlanda, Portugal conquistou a liderança do Grupo F. A equipe goleou a Armênia hoje, no Porto, garantindo o primeiro lugar, mesmo sem Cristiano Ronaldo, dispensado após a expulsão.
Por outro lado, a Inglaterra não vive essa preocupação: já garantiu o primeiro lugar do Grupo K antes do duelo contra a Albânia. Os comandados de Tuchel venceram seus sete jogos nas Eliminatórias e querem fechar a campanha com 100% de aproveitamento.
Mesmo assim, o técnico revelou que vai reforçar para seus atletas a importância de evitar lances que possam resultar em cartão vermelho contra os albaneses, que já asseguraram vaga na repescagem.
Sem cartões vermelhos!
Antes do jogo, Tuchel declarou: “Isso é importante, estou atento e vamos conversar sobre isso. Nada de cartão vermelho, por favor. Se houver dúvida, porque já estamos classificados e for um lance de último homem, segurar a camisa pode gerar vermelho. Se houver dúvida, é melhor não fazer.
“Se for um lance de último homem e pudermos evitar, claro que queremos evitar o vermelho. Mas também não quero transformar isso em um drama, para não criar um clima pesado. Mas, se tiver escolha, não faça.”
Tuchel será obrigado a fazer ao menos uma mudança no time: Ezri Konsa está fora após sentir a panturrilha contra a Sérvia. O defensor do Aston Villa até jogou os 90 minutos, mas depois retornou ao clube.
“Ezri não está conosco, está com a panturrilha pesada, foi avaliado à tarde e não quisemos arriscar”, explicou Tuchel. “Todos os outros estão prontos. Ele já vinha de muitos jogos pelo Aston Villa e era candidato a descansar.”
Tuchel não gostou de atitude de Spence no Tottenham
O treinador também revelou ter dado uma bronca em Djed Spence por sua postura no Tottenham. O lateral ignorou Thomas Frank após a derrota dos Spurs por 1 a 0 para o rival Chelsea, indo direto para o túnel com Micky van de Ven após a fraca atuação da equipe.
Tuchel afirmou que não cogitou tirá-lo da seleção, mas deixou claro que não aprovou o comportamento do jogador de 25 anos.
“É, eu não gostei”, disse o técnico. “Os jogadores sabem que não são atletas da seleção apenas nos dez dias de convocação. Eles são sempre jogadores da seleção, e o padrão de comportamento importa o tempo todo.”
Bellingham, Foden e Eze disputam vaga entre os titulares
Com a classificação garantida e a busca por manter os 100% como objetivo extra, Tuchel pode mexer no time que venceu a Sérvia. Spence é um dos cotados para começar como titular na lateral. Dan Burn, Jarell Quansah e Trevoh Chalobah disputam a vaga deixada por Konsa na zaga.
Adam Wharton, Jude Bellingham, Phil Foden e Eberechi Eze também brigam por vaga no time inicial em Tirana. Contra a Sérvia, eles entraram no segundo tempo nas vagas de Morgan Rogers, Harry Kane e Marcus Rashford.
E, inclusive, foi a combinação Bellingham–Foden–Eze que resultou no gol final, garantindo os três pontos, depois de Bukayo Saka abrir o placar na primeira etapa.