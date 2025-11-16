Thomas Tuchel cita Cristiano Ronaldo como exemplo negativo em aviso a jogadores da Inglaterra

Apesar do tropeço contra a Irlanda, Portugal conquistou a liderança do Grupo F. A equipe goleou a Armênia hoje, no Porto, garantindo o primeiro lugar, mesmo sem Cristiano Ronaldo, dispensado após a expulsão.

Por outro lado, a Inglaterra não vive essa preocupação: já garantiu o primeiro lugar do Grupo K antes do duelo contra a Albânia. Os comandados de Tuchel venceram seus sete jogos nas Eliminatórias e querem fechar a campanha com 100% de aproveitamento.

Mesmo assim, o técnico revelou que vai reforçar para seus atletas a importância de evitar lances que possam resultar em cartão vermelho contra os albaneses, que já asseguraram vaga na repescagem.