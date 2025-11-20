Thibaut Courtois admite que Cristiano Ronaldo tem mais "mentalidade vencedora" do que Kylian Mbappé
Os gols de Cristiano e Mbappé pelo Real Madrid
O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo, registrou 450 gols pelo Real, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do clube. Mbappé, ao longo de 18 meses no Santiago Bernabéu, encontrou o alvo em 62 ocasiões em 75 jogos. Ele tem 18 tentos em seu nome nesta temporada.
Mbappé é vencedor da Copa do Mundo de 2018 e considerado um futuro vencedor da Bola de Ouro. A liderança nem sempre foi seu ponto forte, mas a experiência - aos 26 anos de idade - está ajudando-o nesse caminho.
Por que Mbappé é diferente de Cristiano Ronaldo? Courtois opina
Courtois acredita que Mbappé pode realizar seus sonhos, mas disse ao El Partidazo da COPE, quando questionado se o francês tem a mesma mentalidade que Cristiano: “Eu não estive com Cristiano porque no verão em que cheguei ao Real Madrid ele foi para a Juventus. Acho que são dois jogadores diferentes, mas Cristiano ainda tem um pouco mais de mentalidade vencedora do que Kylian.
“Mas neste ano Kylian mostrou mais essa mentalidade; ele melhorou seu jogo e está realmente impulsionando o time. Você pode dizer que ele é um líder, e isso se tornará ainda mais evidente a cada partida.”
Ser como Cristiano: Courtois jogará até os 40 anos?
Cristiano Ronaldo continua a estabelecer padrões notáveis nas etapas finais de sua carreira. Ele agora tem 40 anos de idade, mas continua sendo uma presença prolífica no Al-Nassr, da Saudi Pro League. CR7 também é esperado para abrilhantar a Copa do Mundo de 2026 com Portugal - enquanto continua a perseguir os 1.000 gols na carreira.
Muitos jogadores estão se inspirando no português no quesito de longevidade, e Courtois acredita que pode continuar por mais algum tempo. Ele não pretende copiar Cristiano, mas não tem planos de pendurar as luvas tão cedo.
O jogador de 33 anos falou sobre seu futuro: “Vendo que [Gianluigi] Buffon jogou até seus quarenta e poucos anos... Não acho que irei tão longe, mas [Manuel] Neuer, aos 38 ou 39 anos, ainda está jogando em um nível muito alto. Sempre tive essa ideia na minha cabeça de jogar até os 38 ou 39 anos, e espero que isso aconteça no Real Madrid.
“E se isso não for possível, quando o clube decidir, me afastarei e não haverá problemas. Estou feliz aqui e entendo que em algum momento eles vão querer colocar alguém no meu lugar. É natural, e eu já experimentei isso com Petr Cech [no Chelsea]; aprendi muito com ele e ele estava lá para mim durante tempos difíceis. Nunca serei diferente dele, e se amanhã o clube quiser outra coisa, continuarei a ajudar porque, para mim, a equipe sempre vem primeiro.”
Courtois é o melhor goleiro de todos os tempos do Real Madrid?
Quando chegar o dia de Courtois deixar o clube, ele, como Cristiano Ronaldo, será lembrado como uma lenda do Real Madrid. No entanto, ele não está convencido de que será lembrado como o maior goleiro da história dos Merengues.
Courtois acrescentou: “Não. Bem, alguém já me disse isso antes, ou eu mesmo vi, mas acho que há 'um Santo', Iker Casillas, que significa muito para os fãs do Real Madrid e para o futebol espanhol. Mas ouvir seu nome entre esses nomes já é um elogio.
“Para ser lembrado como um dos melhores, você tem que ganhar troféus, e é isso que eu tento fazer. Ninguém vai lembrar se eu defendi oito chutes contra o Liverpool, então é importante continuar ganhando troféus, e quando eu me aposentar do Real Madrid, todos poderão dar sua opinião. Quando eu tinha oito anos, sonhava em ser goleiro do Real Madrid; estou aqui agora e todos os dias aqui são maravilhosos. Este é o lugar onde sou mais feliz.”
O atual contrato de Courtois na capital espanhola deve durar até 2027. Ele já fez mais de 300 aparições pelos Merengues, ajudando-os a conquistar três títulos da La Liga e dois troféus da Liga dos Campeões.