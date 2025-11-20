Thibaut Courtois admite que Cristiano Ronaldo tem mais "mentalidade vencedora" do que Kylian Mbappé

Cristiano Ronaldo continua a estabelecer padrões notáveis nas etapas finais de sua carreira. Ele agora tem 40 anos de idade, mas continua sendo uma presença prolífica no Al-Nassr, da Saudi Pro League. CR7 também é esperado para abrilhantar a Copa do Mundo de 2026 com Portugal - enquanto continua a perseguir os 1.000 gols na carreira.

Muitos jogadores estão se inspirando no português no quesito de longevidade, e Courtois acredita que pode continuar por mais algum tempo. Ele não pretende copiar Cristiano, mas não tem planos de pendurar as luvas tão cedo.

O jogador de 33 anos falou sobre seu futuro: “Vendo que [Gianluigi] Buffon jogou até seus quarenta e poucos anos... Não acho que irei tão longe, mas [Manuel] Neuer, aos 38 ou 39 anos, ainda está jogando em um nível muito alto. Sempre tive essa ideia na minha cabeça de jogar até os 38 ou 39 anos, e espero que isso aconteça no Real Madrid.

“E se isso não for possível, quando o clube decidir, me afastarei e não haverá problemas. Estou feliz aqui e entendo que em algum momento eles vão querer colocar alguém no meu lugar. É natural, e eu já experimentei isso com Petr Cech [no Chelsea]; aprendi muito com ele e ele estava lá para mim durante tempos difíceis. Nunca serei diferente dele, e se amanhã o clube quiser outra coisa, continuarei a ajudar porque, para mim, a equipe sempre vem primeiro.”