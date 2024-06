Thiago Silva é a peça que faltava para o Fluminense se recuperar em 2024 após início decepcionante

O sistema defensivo do time de Fernando Diniz tem sofrido bastante nesta primeira metade de temporada

O que fazer quando o seu time perde um dos zagueiros mais importantes e eficientes de toda sua história? Nino foi vendido ao Zenit no final de 2023 e deixou um vácuo que ainda não havia sido preenchido. A resposta do Fluminense foi trazer de volta Thiago Silva, ídolo do clube que também se enquadra no mesmo rótulo.

O “Monstro” retorna ao futebol brasileiro após 16 anos, tendo 39 de idade, e com uma longa lista de feitos e títulos importantes no seu período na Europa. Toda a movimentação da torcida tricolor, para receber Thiago com grande festa no Maracanã, é explicada pela idolatria em relação ao jogador, que brilhou pelo clube entre 2006 e 2008 e ajudou o Fluminense a conquistar a Copa do Brasil de 2007.

Muito além disso, contudo, o camisa 3 é a peça que faltava para o atual campeão da Libertadores tentar recuperar sua temporada para sonhar com desfechos como o de 2023.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!