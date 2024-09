Contundido, o zagueiro ficará de fora do clássico, mas é esperado de volta a tempo para a decisiva partida contra o Atlético-MG na Libertadores

Thiago Silva será desfalque do Fluminense no clássico contra o Botafogo, que acontece neste sábado (21), no Maracanã. O zagueiro está fora devido a dores sentidas no calcanhar, durante a vitória sobre o Atlético-MG, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores.

O departamento médico do clube optou por deixar o camisa 3 de fora do clássico, visando sua plena recuperação para a decisiva partida pela Libertadores, na próxima semana.