Tetra do Manchester City e fracassos na Europa abalam posto de "melhor liga do mundo" da Premier League

Falta de competitividade e eliminações mostram que o Campeonato Inglês vai trilhando a sina de Bundesliga e Ligue 1

O Manchester City fez história em sua casa no último domingo. O time de Pep Guardiola confirmou o favoritismo e cravou a conquista do Campeonato Inglês 2023/24, carimbando um inédito tetracampeonato. Nem o Manchester United de Alex Ferguson ou o Liverpool dos anos 1970 e 1980 conseguiram tamanha façanha. E isto pode não ser positivo para ninguém fora do Etihad Stadium.

A Premier League é constantemente incensada como a melhor liga nacional do mundo. Isto muito por conta da qualidade das partidas. De fato, um duelo de times de meio de tabela na Inglaterra costuma apresentar um futebol mais dinâmico do que um equivalente em Itália e Espanha, mas, como torneio, vem ano a ano perdendo sua competitividade e chance de ter uma surpresa.

Isto é uma questão não apenas da disputa pela taça. Burnley, Sheffield United e Luton Town foram os promovidos da temporada anterior e, agora, os rebaixados da atual, fato que não ocorria desde 1998. E, fora da ilha, os resultados dos times ingleses não são dominantes como se esperaria da suposta melhor liga do mundo. Logo, ainda dá para considerar a Premier League o grande torneio nacional do mundo?

