A teoria da conspiração que envolve a virada histórica do Manchester City que deu o título da Premier League em 2012

Wayne Rooney nunca escondeu a dúvida: para ele, o Queens Park Rangers facilitou demais a virada do Manchester City naquele jogo histórico no Etihad Stadium, em 2012. O time de Roberto Mancini precisava vencer para conquistar o primeiro título inglês em 44 anos, mas o QPR — que brigava contra o rebaixamento — vencia por 2 a 1 nos minutos finais. Como o United havia vencido o Sunderland, seria campeão se o placar em Manchester não mudasse. Mas o City virou com gols de Edin Dzeko e Sergio Agüero. O que sempre chamou a atenção de Rooney é que, mesmo perdendo, o QPR escapou do rebaixamento graças ao empate entre Bolton e Stoke. Para ele, talvez o time já soubesse disso antes do apito final.

“Paddy Kenny podia ter defendido melhor alguns gols”, disse Rooney em 2022. “O City empata e o QPR devolve a bola direto pra eles. Nunca questionaram isso — acho estranho. Djibril Cissé comemorando depois com os jogadores do City… Enfim, é um momento histórico da Premier League, mas, para quem era do United, sempre ficou essa pulga atrás da orelha.”