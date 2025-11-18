A teoria da conspiração que envolve a virada histórica do Manchester City que deu o título da Premier League em 2012
Rooney questiona a abordagem do QPR
Wayne Rooney nunca escondeu a dúvida: para ele, o Queens Park Rangers facilitou demais a virada do Manchester City naquele jogo histórico no Etihad Stadium, em 2012. O time de Roberto Mancini precisava vencer para conquistar o primeiro título inglês em 44 anos, mas o QPR — que brigava contra o rebaixamento — vencia por 2 a 1 nos minutos finais. Como o United havia vencido o Sunderland, seria campeão se o placar em Manchester não mudasse. Mas o City virou com gols de Edin Dzeko e Sergio Agüero. O que sempre chamou a atenção de Rooney é que, mesmo perdendo, o QPR escapou do rebaixamento graças ao empate entre Bolton e Stoke. Para ele, talvez o time já soubesse disso antes do apito final.
“Paddy Kenny podia ter defendido melhor alguns gols”, disse Rooney em 2022. “O City empata e o QPR devolve a bola direto pra eles. Nunca questionaram isso — acho estranho. Djibril Cissé comemorando depois com os jogadores do City… Enfim, é um momento histórico da Premier League, mas, para quem era do United, sempre ficou essa pulga atrás da orelha.”
Juíz do jogo reforça a estranheza
No programa The Overlap Fan Debate, o árbitro da partida, Mike Dean, confirmou que também achou o comportamento do QPR fora do normal. Segundo ele, logo após o 2 a 2, o time simplesmente entregou a bola de volta ao City, deixando os árbitros confusos no sistema de comunicação.
“Eles devolvem a bola logo após o empate e pensamos: ‘O que está acontecendo?’”, contou Dean. “Parecia que algo estava para acontecer. E quando o QPR soube que estava salvo, Jamie Mackie já estava comemorando em campo enquanto o jogo ainda rolava.”
Rooney, que também estava no debate, ainda cutucou: “Eles tinham vários ex-jogadores do City lá”, citando Shaun Wright-Phillips, Nedum Onuoha e Joey Barton — este último expulso por agressão naquele dia.
Cisse nega má conduta
Djibril Cissé, que chegou a ser flagrado comemorando com jogadores do City, negou qualquer favorecimento. Ele afirmou à FourFourTwo que comemorou apenas com Samir Nasri, seu amigo pessoal, e pela permanência do QPR na elite.
“O United perdeu o título porque perdeu pontos ao longo da temporada”, disse Cissé. “Rooney descontou em mim. Não faz sentido dizer que deixamos o City ganhar. Se fosse isso, teríamos aberto mão antes. Jogamos sério, o técnico queria vencer.”
City ainda espera decisão da Premier League
Em teoria, o United poderia até receber o título de 2011/12 no futuro. A temporada está dentro do período em que o Manchester City responde a mais de 100 acusações por supostas infrações financeiras entre 2009 e 2018. A audiência terminou há quase um ano e ainda não há decisão. Dependendo do resultado — caso o clube seja considerado culpado —, nenhuma punição está descartada, nem mesmo retirada de títulos.