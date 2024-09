Teimoso, Botafogo se levantou de 2023 para voltar a sonhar com títulos em 2024

A equipe alvinegra novamente faz uma temporada de protagonista como um candidato aos maiores títulos

O Botafogo já havia vivido algumas situações de terra arrasada em sua história, portanto sabia que o início de 2024 não trazia exatamente este cenário. Mas o Alvinegro (e seu torcedor) estava, sem dúvidas, completamente arrasado pela forma como a temporada anterior havia acabado.

Do sonho de título brasileiro com folgas, após um primeiro turno espetacular, a uma derrocada inimaginável, onde nem a vaga direta para a Libertadores foi conquistada. Poucos imaginariam ver o Botafogo se levantando, tão rapidamente, para voltar a disputar os grandes títulos. Mas foi justamente o que aconteceu agora em 2024.

E ainda que o exorcismo de 2023 passe, na opinião de alguns, apenas com o fim do jejum de grandes taças, a classificação épica contra o Palmeiras, das oitavas para as quartas de final da Libertadores, teve um peso emocional de capítulo encerrado. Este Botafogo treinado por Artur Jorge é um dos times mais competitivos do país e sonha tanto a nível continental quanto no Brasileirão.

