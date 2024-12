Técnico que trabalhou com José Boto detalha perfil do novo diretor do Flamengo: “prioriza a parte técnica do jogador”

Nuno Campos, que esteve com Boto no Shakhtar, destacou as característica do trabalho e apontou o que pode ser o maior desafio no Brasil

José Boto, novo diretor técnico do Flamengo, desembarca no Rio de Janeiro no próximo sábado. Apesar disso, o português já trabalha a todo vapor no planejamento da próxima temporada. A escolha de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, novo presidente do rubro-negro, pelo dirigente, passa pela ideia de implantar uma filosofia no clube, que vai muito além do treinador.

Bap deseja que, no futebol do Flamengo, o treinador se adapte ao clube e não que o clube se adapte ao treinador, e contará com a ajuda e experiência de José Boto. Para saber um pouco mais sobre o dirigente português, a GOAL conversou com profissionais que o acompanharam nos últimos anos.