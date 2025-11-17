+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Eric Chelle Nigeria
Chris Burton

Técnico da Nigéria acusa membro da comissão técnica da República Democrática do Congo de fazer "vudu" durante cobrança de pênaltis

Eric Chelle, técnico da Nigéria, acusou membros da comissão técnica da República Democrática do Congo de “fazer vudu” durante a tensa disputa de pênaltis que eliminou sua equipe das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com o clima pegando fogo no fim da partida, que terminou em 1 a 1 após a prorrogação, Chelle insinuou que os congoleses recorreram a “artes sombrias” para avançar.

  República Democrática do Congo vence em disputa de pênaltis épica

    O Congo venceu por 4 a 3 nas penalidades e garantiu vaga na repescagem intercontinental. A Nigéria, que também ficou fora da Copa de 2022, novamente se vê eliminada e obrigando sua torcida a pensar no que poderia ter acontecido.

    Chelle sonhava em recolocar a seleção nigeriana no maior palco do futebol mundial, mas acabou derrotado em uma batalha de nervos da marca da cal. O francês, porém, não acredita que perdeu de forma justa. Ele acusou os rivais de recorrerem a feitiçaria para garantir a classificação.

  Eric Chelle Nigeria

    Técnico da Nigéria acusa adversários de bruxaria

    A tensão aumentou nos dois bancos à medida que as cobranças avançavam. Quando Chancel Mbemba converteu o último pênalti, Chelle correu em direção à comissão adversária, tentando tirar satisfação com um membro que supostamente o teria insultado.

    Sebastien Desabre, treinador francês da seleção congolesa, precisou intervir para segurar o compatriota. Mesmo após o tumulto, Chelle continuava irritado ao falar com a imprensa.

    Ele disse à ESPN: “Durante toda a disputa de pênaltis, o cara da RD Congo estava fazendo vodu. Toda hora, toda hora, toda hora... Por isso eu estava meio nervoso com ele.” Questionado sobre o que exatamente viu, Chelle fez um gesto com o braço, simulando um movimento repetitivo, e completou: “Algo assim... não sei se era água ou alguma outra coisa.”

  • Chelle será demitido? Técnico responde a críticas

    Chelle assumiu o comando da Nigéria em janeiro de 2025, mas não conseguiu classificar a equipe para um grande torneio. Já o Congo segue para a repescagem, que contará também com Nova Caledônia, Bolívia, um representante asiático e dois da Concacaf, com duas vagas em jogo. O país sonha em voltar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974, quando ainda se chamava Zaire.

    Para a Nigéria, resta recomeçar. O capitão William Troost-Ekong tentou manter o otimismo: “Estamos devastados. Tenho orgulho dos jogadores, eles deram tudo, não só hoje, mas nos últimos dez meses. Tem muita coisa positiva. O futuro da equipe é promissor… mas hoje é um dia muito difícil.”

    Chelle, pressionado, foi questionado se ainda seria o nome certo para comandar a seleção. Ele garantiu que sim: “Acho que isso vocês têm de perguntar à NFF e ao comissário, porque, sinceramente, eu fiz o meu trabalho. Trabalhei e vou continuar trabalhando. Tentamos dar o nosso melhor, jogadores, comissão, todos. Se algo acontecer, não serei o primeiro.”

  Victor Osimhen Nigeria 2024

    Osimhen lesionado? Nigéria perdeu sua principal arma

    A Nigéria ainda sofreu com a saída precoce de Victor Osimhen, seu atacante mais decisivo. O artilheiro do Galatasaray, sempre visto como a referência ofensiva dos Super Eagles, tem 31 gols em 43 jogos pela seleção, mas não disputará a Copa de 2026.

    O camisa 9 teve de ser substituído no intervalo contra o Congo. Segundo relatos, ele sentiu uma lesão na coxa e não tinha condições de continuar.

