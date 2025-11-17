Técnico da Nigéria acusa membro da comissão técnica da República Democrática do Congo de fazer "vudu" durante cobrança de pênaltis
República Democrática do Congo vence em disputa de pênaltis épica
O Congo venceu por 4 a 3 nas penalidades e garantiu vaga na repescagem intercontinental. A Nigéria, que também ficou fora da Copa de 2022, novamente se vê eliminada e obrigando sua torcida a pensar no que poderia ter acontecido.
Chelle sonhava em recolocar a seleção nigeriana no maior palco do futebol mundial, mas acabou derrotado em uma batalha de nervos da marca da cal. O francês, porém, não acredita que perdeu de forma justa. Ele acusou os rivais de recorrerem a feitiçaria para garantir a classificação.
- Getty
Técnico da Nigéria acusa adversários de bruxaria
A tensão aumentou nos dois bancos à medida que as cobranças avançavam. Quando Chancel Mbemba converteu o último pênalti, Chelle correu em direção à comissão adversária, tentando tirar satisfação com um membro que supostamente o teria insultado.
Sebastien Desabre, treinador francês da seleção congolesa, precisou intervir para segurar o compatriota. Mesmo após o tumulto, Chelle continuava irritado ao falar com a imprensa.
Ele disse à ESPN: “Durante toda a disputa de pênaltis, o cara da RD Congo estava fazendo vodu. Toda hora, toda hora, toda hora... Por isso eu estava meio nervoso com ele.” Questionado sobre o que exatamente viu, Chelle fez um gesto com o braço, simulando um movimento repetitivo, e completou: “Algo assim... não sei se era água ou alguma outra coisa.”
Chelle será demitido? Técnico responde a críticas
Chelle assumiu o comando da Nigéria em janeiro de 2025, mas não conseguiu classificar a equipe para um grande torneio. Já o Congo segue para a repescagem, que contará também com Nova Caledônia, Bolívia, um representante asiático e dois da Concacaf, com duas vagas em jogo. O país sonha em voltar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974, quando ainda se chamava Zaire.
Para a Nigéria, resta recomeçar. O capitão William Troost-Ekong tentou manter o otimismo: “Estamos devastados. Tenho orgulho dos jogadores, eles deram tudo, não só hoje, mas nos últimos dez meses. Tem muita coisa positiva. O futuro da equipe é promissor… mas hoje é um dia muito difícil.”
Chelle, pressionado, foi questionado se ainda seria o nome certo para comandar a seleção. Ele garantiu que sim: “Acho que isso vocês têm de perguntar à NFF e ao comissário, porque, sinceramente, eu fiz o meu trabalho. Trabalhei e vou continuar trabalhando. Tentamos dar o nosso melhor, jogadores, comissão, todos. Se algo acontecer, não serei o primeiro.”
- Getty
Osimhen lesionado? Nigéria perdeu sua principal arma
A Nigéria ainda sofreu com a saída precoce de Victor Osimhen, seu atacante mais decisivo. O artilheiro do Galatasaray, sempre visto como a referência ofensiva dos Super Eagles, tem 31 gols em 43 jogos pela seleção, mas não disputará a Copa de 2026.
O camisa 9 teve de ser substituído no intervalo contra o Congo. Segundo relatos, ele sentiu uma lesão na coxa e não tinha condições de continuar.