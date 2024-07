Sweet Caroline: letras e por que a torcida da Inglaterra canta a música de Neil Diamond

Em um país repleto de sucessos, como "World in Motion" e "Three Lions", adicione o clássico de Neil Diamond na lista; entenda

O clássico hit de Neil Diamond, "Sweet Caroline", tornou-se um hino não oficial para os torcedores da Inglaterra na Euro 2020, com milhares de torcedores cantando a música em Wembley. E continua a ser o caso agora na Eurocopa de 2024.

Além disso, a canção se tornou a trilha sonora da campanha vitoriosa das Lionesses, o time feminino do país, na Euro 2022. Com "Sweet Caroline" sendo cantada com tanto entusiasmo em grandes torneios, Neil Diamond ficou encantado e até enviou votos de felicidades aos personagens envolvidos no espetáculo.

Os torcedores da Inglaterra já têm um catálogo impressionante de músicas de estádio, incluindo "Football's Coming Home", "World in Motion" e "Vindaloo". Então, como "Sweet Caroline" se tornou parte desse repertório?

A GOAL mostra a letra da canção de amor e algumas informações sobre sua associação com o futebol.

