O substituto ideal para Virgil van Dijk: por que o Liverpool precisa contratar Marc Guehi

Apesar de não ser tão alto quanto o capitão da Holanda, o zagueiro inglês compensa em força física e equilíbrio no sistema defensivo

Marc Guehi nunca quer ser notado. "Se um defensor pode entrar em um jogo e parecer estar fazendo absolutamente nada, então ele está fazendo absolutamente tudo certo", afirmou o zagueiro. "Obviamente, há momentos em que você pode ter que fazer um desarme de última hora por causa do que está acontecendo, mas se eu puder evitar ser visto em um jogo, por mais louco que pareça, estou fazendo meu trabalho."

A questão é que, no entanto, Guehi está atraindo uma quantidade enorme de atenção precisamente porque aperfeiçoou a "arte da invisibilidade" no futebol. Muitos olhares estiveram fixados no jogador do Crystal Palace neste fim de semana durante a derrota para o Liverpool por 1 a 0 no Selhurst Park.

Os Reds podem se gabar da defesa mais sólida da primeira divisão da Inglaterra até o momento, mas o capitão Virgil van Dijk, de 33 anos, ficará sem contrato ao final da temporada, o que significa que um sucessor digno precisará ser encontrado mais cedo ou mais tarde. Guehi deve estar no topo da lista de prioridades deles.