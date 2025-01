Sorteio dos playoffs da Champions League 2024/25: quando é e como funciona

Saiba todos os detalhes do sorteio do primeiro mata-mata da principal competição de clubes da Europa.

A fase de liga da Champions League 2024/25 chegou ao fim e, a partir de agora, a competição entra no mata-mata. A UEFA realizará o sorteio dos confrontos dos playoffs em Nyon, na Suíça, e essa é uma das grandes novidades da edição, com as equipes classificadas entre o 9º e o 24º lugar disputando as vagas restantes para as oitavas de final. Já os oito primeiros colocados garantiram a classificação direta para a próxima fase.

Os playoffs acontecerão em duas partidas, com os times se enfrentando em duelos de ida e volta, previstos para fevereiro de 2025. Fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre o sorteio.