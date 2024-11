Sorteio do Mundial de Clubes da Fifa 2025: data, horário, divisão dos times e mais informações

Descubra todos os detalhes do sorteio que dividirá os 32 participantes em oito grupos na fase inicial da competição

A Fifa anunciou que o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025 ocorrerá no dia 5 de dezembro. O evento definirá os adversários das 32 equipes que participarão da competição, com o último time classificado sendo o vencedor da final da Copa Libertadores de 2024, entre Botafogo e Atlético-MG, marcada para 30 de novembro. Já estão garantidos na disputa os brasileiros Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Com 32 equipes confirmadas, o Mundial de Clubes de 2025 será realizado entre junho e julho do próximo ano. A Fifa confirmou, ainda, que o sorteio ocorrerá em Miami, uma das 11 cidades-sedes do torneio, e marcará o início da trajetória das equipes em busca do título.