"Sonhe grande" - Antony faz discurso para inspirar jovens após encerrar "pesadelo" no Manchester United e virar ídolo na Espanha
O novo herói do Real Betis
Quando Antony se juntou ao United, vindo do Ajax em agosto de 2022, por impressionantes € 95 milhões, as expectativas eram altíssimas em Manchester. Mas o sonho rapidamente azedou. Ao longo de duas temporadas, ele marcou apenas 12 gols e cinco assistências em 96 partidas, lutando para justificar seu preço elevado em meio a críticas. O que se seguiu foi um período de total desconexão, tanto profissional quanto pessoal.
Ele passou a segunda metade da campanha 2024/25 emprestado ao Real Betis. E após este período temporário de grande sucesso na Espanha, o brasileiro voltou a Old Trafford, mas foi informado de que não fazia mais parte dos planos de Ruben Amorim. Antony foi até colocado no grupo de "descartados" de Amorim, ao lado de outros excluídos como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho e Jadon Sancho.
O pesadelo finalmente terminou no último dia da janela de transferências, quando o Betis contratou o jogador em definitivo. Nesta temporada, o atleta de 25 anos atuou em 10 jogos, onde marcou seis gols e deu duas assistências, estabelecendo-se como um dos melhores do clube.
- (C)Getty Images
Antony incentiva crianças a "sonhar grande"
Antony aceitou o prêmio Pomba de Prata, da Escola de Cultura de Paz em Sevilha, das mãos do ex-diretor esportivo do Sevilla, Monchi. Após receber a homenagem, a estrela do Brasil disse: "Sonhem grande. Passei por muita coisa e hoje estou bem, estou feliz. Passei por um processo e, se posso dar um conselho a todas as crianças, é sempre sonhar muito grande, porque é possível alcançar. Sou uma prova viva disso e estou muito orgulhoso do homem que sou, do pai que sou. Espero que minha história sirva de inspiração para muitas pessoas; estou muito orgulhoso de receber este prêmio."
O United desrespeitou Antony?
Recentemente, Antony disse ao El Desmarque que ele por vezes se sentiu desrespeitado em Manchester durante seu momento difícil na Premier League. Ele disse: "Foram meses muito duros na Inglaterra, mais de 40 dias no hotel, treinando separado... sinto que me desrespeitaram, mas esse não é o ponto. Não quero criar polêmica; isso é a vida. Sou muito grato ao clube; houve momentos ruins, mas também bons, com dois títulos. Minha família viajou para Sevilha quatro ou cinco dias antes de o negócio ser finalizado; eu já tinha a casa alugada.
"Só minha família sabe o quão difícil foi estar lá. Treinando separado. Mas eu sabia que este momento incrível estava chegando. Claro, eu tinha medo de que não acontecesse no final, mas esperei porque tinha muita fé. Agora, com mais tempo, há tantas coisas para fazer e conquistar. Tive dificuldade para dormir depois de ver tanto amor dos fãs do Betis; havia pessoas esperando na minha casa às duas da manhã."
- Getty
Expectativas para a Copa do Mundo
Depois de prosperar sob a tutela de Manuel Pellegrini na Espanha, Antony agora está de olho em um retorno à seleção brasileira, com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando rapidamente. O ponta, que jogou no torneio de 2022, sediado no Catar, está determinado a encontrar um lugar na equipe final de Carlo Ancelotti que viajará para a América do Norte no próximo mês de julho.
"É um sonho. Joguei uma Copa do Mundo, e claro, sonho em jogá-la pela segunda vez. É sempre ótimo representar o seu país. Vou fazer o meu trabalho, como estou fazendo, e espero estar na equipe", Antony disse ao El Desmarque.