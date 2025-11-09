"Sonhe grande" - Antony faz discurso para inspirar jovens após encerrar "pesadelo" no Manchester United e virar ídolo na Espanha

Quando Antony se juntou ao United, vindo do Ajax em agosto de 2022, por impressionantes € 95 milhões, as expectativas eram altíssimas em Manchester. Mas o sonho rapidamente azedou. Ao longo de duas temporadas, ele marcou apenas 12 gols e cinco assistências em 96 partidas, lutando para justificar seu preço elevado em meio a críticas. O que se seguiu foi um período de total desconexão, tanto profissional quanto pessoal.

Ele passou a segunda metade da campanha 2024/25 emprestado ao Real Betis. E após este período temporário de grande sucesso na Espanha, o brasileiro voltou a Old Trafford, mas foi informado de que não fazia mais parte dos planos de Ruben Amorim. Antony foi até colocado no grupo de "descartados" de Amorim, ao lado de outros excluídos como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho e Jadon Sancho.

O pesadelo finalmente terminou no último dia da janela de transferências, quando o Betis contratou o jogador em definitivo. Nesta temporada, o atleta de 25 anos atuou em 10 jogos, onde marcou seis gols e deu duas assistências, estabelecendo-se como um dos melhores do clube.