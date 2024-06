As soluções para o meio-campo da Inglaterra após fracasso com Trent Alexander-Arnold na Eurocopa 2024

Gareth Southgate deve fazer mudanças no meio de campo, já que a experiência com o jogador do Liverpool foi negativa na Euro

Gareth Southgate terá que voltar a pensar em opções depois de se decepcionar novamente com Trent Alexander-Arnold no meio de campo no empate sem brilho por 1 a 1 entre Inglaterra e Dinamarca na última quinta-feira. A questão de quem deve jogar ao lado de Declan Rice é agora uma das muitas que o treinador da seleção inglesa deve responder, e ele tem poucos dias para encontrar uma solução. Alexander-Arnold, do Liverpool, foi um dos vários jogadores da Inglaterra a ficar muito aquém de seu nível em Frankfurt, errando passes e não conseguindo criar algo significativo como um armador recuado. O fato de ter sido substituído após apenas 55 minutos explica isso, e talvez um reflexo de que Southgate deva largar sua chamada experiência por enquanto. Tão desapontado ficou o treinador da Inglaterra com o desempenho que ele viu de forma bizarra a necessidade de ansear pelos dias de Kalvin Phillips e Jordan Henderson. "Temos tentado encontrar uma solução no meio-campo há sete ou oito anos", disse ele em sua coletiva de imprensa pós-jogo. "Se não tivéssemos Declan Rice, não sei onde estaríamos. Infelizmente, Kalvin (Phillips) não estava disponível para nós neste torneio e Hendo (Jordan Henderson) também não, então estamos tentando encontrar algo diferente." Southgate agora deve encontrar uma solução para o meio de campo, mas quais são as opções disponíveis para ele? Mais artigos abaixo