Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola e os 25 melhores técnicos da Premier League no século 21

À medida que nos aproximamos do final do primeiro quarto do século 21, a GOAL revisita os melhores treinadores que passaram pela divisão

Até agora, o século 21 tem sido transformador para a Premier League. Campeonato nacional mais popular do mundo, a primeira divisão da Inglaterra cresceu exponencialmente para se tornar um gigante comercial, impulsionada por acordos de direitos de TV incrivelmente lucrativos, investimentos sem precedentes e transferências milionárias que garantiram ser o lar de alguns dos melhores jogadores do mundo. Mas os melhores jogadores precisam dos melhores técnicos. Alguns dos maiores nomes da história passaram pela Premier League desde o início do milênio, como José Mourinho, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Assim, à medida que nos aproximamos do final do primeiro quarto do século 21, a GOAL faz uma retrospectiva das maiores mentes táticas que gerenciaram na Premier League desde o ano 2000. Aqui estão elas, classificadas... Notícias exclusivas do mercado da bola no nosso canal! Inscreva-se Mais artigos abaixo