Silvio Berlusconi: como o controverso primeiro-ministro da Itália se transformou em um dos presidentes de clube mais icônicos da Europa

O comediante Dylan Moran uma vez brincou que Silvio Berlusconi era "tão corrupto que toda vez que ele sorri, um anjo contrai gonorreia". O ex-primeiro-ministro italiano foi certamente uma figura duvidosa, até o fim de uma vida que foi tão extraordinária quanto controversa. Mesmo enquanto lutava contra os problemas de saúde aos quais eventualmente sucumbiu, ele continuou a gerar manchetes, no futebol e muito além

Poucos meses antes de sua morte, em 12 de junho de 2023, ele criticou publicamente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o que levou um dos assessores de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a rotular Berlusconi como "um agitador VIP que está agindo nos interesses da propaganda russa". Alguns dias depois, ele foi absolvido de pagar testemunhas para mentir em um caso de prostituição de menores que o perseguia há mais de uma década. "Finalmente absolvido após mais de 11 anos de sofrimento, difamação e danos políticos incalculáveis", ele escreveu no Twitter.

Vale a pena notar, contudo, que embora Berlusconi também tenha sido absolvido no caso original, foi constatado que ele havia pago uma adolescente por sexo. No entanto, não havia provas de que Berlusconi soubesse que a jovem em questão era menor de idade.

Alguém sem conhecimento prévio sobre Berlusconi poderia ser perdoado, então, por pensar que ele poderia evitar discutir – quanto mais brincar sobre – assuntos delicados como prostituição. Mas este era um homem com pouca consideração pelas normas sociais, o que significava que ele nunca tinha medo de fazer piadas sobre os tópicos mais desconfortáveis.

Então, não chegou exatamente como uma surpresa quando Berlusconi causou indignação durante o jantar de Natal do Monza, em dezembro passado, justamente no momento em que começava a elogiar as habilidades motivacionais do técnico Raffaele Palladino...

  • "Ônibus cheio de prostitutas"

    "Ele é bom, inteligente, gentil e capaz de estimular nossos rapazes", disse o presidente do clube. "Mas decidi adicionar um estímulo extra, então disse aos rapazes: 'Vocês vão jogar contra Milan, Juventus, etc... então, se vocês vencerem um desses grandes times, eu vou recebê-los no vestiário com um ônibus cheio de prostitutas!'"

    Foi um clássico Berlusconi e sua "piada" foi recebida com risos na sala. No entanto, quando o vídeo do discurso se tornou viral, muitos italianos - que há muito consideravam Berlusconi uma vergonha nacional - não viram o lado engraçado.

    O que não foi surpreendente, é claro. O magnata da mídia continuava a ser uma figura extremamente controversa em todo o país. Sua carreira política foi manchada por escândalos e, ainda assim, em 2022, ele conseguiu garantir um assento no senado, enquanto seu partido Forza Italia se tornou um componente chave na nova coalizão da direita liderada por Giorgia Meloni.

    O que está além de qualquer dúvida, no entanto, é que Berlusconi fez história no futebol, várias vezes, primeiro com o Milan e depois com o Monza.

  • FRANCE-TELEVISION-LA CINQAFP

    "Obrigatório"

    Curiosamente, Berlusconi sempre sentiu que seu trabalho não era apreciado, particularmente no San Siro. Em 2004, ele reclamou: "Falam do Milan de [Arrigo] Sacchi, [Alberto] Zaccheroni e [Carlo] Ancelotti e nunca falam do Milan de Berlusconi. No entanto, sou eu quem há 18 anos tem escolhido o time, estabelecendo as regras e comprando os jogadores... Parece que eu não existo!"

    Na verdade, tanto Berlusconi quanto sua contribuição para o futebol italiano eram impossíveis de ignorar. Foi ele quem despertou o gigante adormecido da Serie A. O clube estava à beira do colapso quando Berlusconi assumiu em 1986, e ele mereceu imenso crédito por fazer isso, porque o Milan não era uma proposta particularmente atraente na época.

    "A situação [financeira] do Milan teria desencorajado qualquer um", ele apontou logo após a aquisição. "Mesmo agora as lacunas nas contas não foram encontradas e o montante da dívida não está totalmente quantificado, mas era impossível agir de forma diferente.

    "Por um lado, havia um Milan que poderia ser exposto a situações dramáticas - falência, liquidação, tribunais, etc. Por outro lado, havia Berlusconi, o fã, que não gostava de testemunhar tal massacre. Naquele ponto, o coração interveio e a decisão de comprar o Milan foi obrigatória."

  • Carlo Ancelloti, Frank Rijkaard, Marco Van Basten and Ruud Gullit of AC MilanGetty Images Sport

    "O futebol mais bonito da história"

    Foi uma aposta que deu certo de forma espetacular, graças tanto a Berlusconi quanto a seu braço direito, Adriano Galliani. Em apenas três anos, a dupla montou, possivelmente, o melhor time que o futebol já viu.

    "De acordo com [uma votação da Fifa], o Milan de Arrigo Sacchi jogou o futebol mais bonito da história. Na verdade, é difícil dizer, mas certamente a emoção de ver aquele time jogar era incomparável", Berlusconi disse mais tarde à Gazzetta dello Sport. "Estou feliz que meu pai, que me tinha levado pela mão desde criança para vibrar e sofrer pelo Milan, ainda estivesse vivo para ver isso."

    O time de Sacchi era certamente um prazer de se ver, uma das poucas equipes na história que realmente mudou o jogo, graças à sua brilhante defesa italiana e ao trio de superestrelas holandesas: Marco van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit.

    A nomeação de Sacchi foi fundamental, contudo, outro movimento de alto risco que provou ser um golpe de mestre. Ele tinha um título em seu nome - o título da Serie C1 - e sua chegada ao San Siro foi recebida com uma mistura de ceticismo e incredulidade. Muitas figuras influentes na mídia ficaram chocadas que a responsabilidade de reviver o Milan fosse confiada a um técnico que nunca havia jogado no mais alto nível.

    Sacchi respondeu famosamente ao questionamento de suas qualificações com uma piada: "Nunca percebi que, para se tornar um jóquei, você precisa ter sido um cavalo antes."

  • AC Milan's president Silvio Berlusconi pAFP

    Especialista em todas as áreas do jogo...

    O Milan conquistou oito troféus durante o período de Sacchi no comando, incluindo duas Ligas dos Campeões consecutivas, tudo isso enquanto jogava um estilo de jogo que mudou o futebol. Foi, como Berlusconi colocou, o mais belo começo de um império "épico" que o tornou o presidente mais condecorado no futebol de clubes.

    Não é surpreendente, então, que ele tenha passado a se considerar um especialista em táticas. Ao longo de suas três décadas de gestão, houve relatos e acusações de interferência na seleção das equipes. A certa altura, ele até declarou publicamente que "qualquer treinador do Milan será obrigado a jogar com pelo menos dois atacantes. Não é um pedido; é uma obrigação".

    Nesse contexto, foi um pequeno milagre que Ancelotti tenha conseguido durar oito temporadas no San Siro. Ele não teve apenas que tolerar seu presidente questionando suas formações e escalações, como também teve que ouvir pequenas provocações sobre seu porte físico!

    No final do tempo de Ancelotti no Milan, no entanto, começou a ficar claro que Berlusconi não estava mais em posição de continuar injetando dinheiro no clube. Em 2009, ele até abordou a possibilidade de uma venda, mas, de maneira tipicamente auto-engrandecida, Berlusconi afirmou que ainda não havia encontrado um comprador "que beneficiaria o clube mais do que eu".

  • FBL-FRA-PSG-EMIRATESAFP

    Não é mais capaz de competir

    O que se seguiu foi uma redução gradual, porém perceptível, nos investimentos. O Milan até conquistou o título da Serie A em 2010-11, mas perdeu Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva para o Paris Saint-Germain no ano seguinte — o sinal mais claro de que Berlusconi já não conseguia acompanhar o poder financeiro dos novos ricos do futebol. Quando finalmente deixou o clube, em 2017, lamentou que “para competir no mais alto nível do futebol moderno são necessários investimentos e recursos que uma única família não é mais capaz de sustentar”.

    E parecia ser esse o ponto final de sua trajetória esportiva. Berlusconi já tinha 80 anos e seguia profundamente envolvido na política italiana. No entanto, pouco mais de um ano depois, ele retornou ao futebol, surpreendentemente convencido por seu velho amigo e mais fiel conselheiro, Adriano Galliani, a comprar o Monza.

    O potencial dos Biancorossi era evidente. Situado em uma das áreas mais industriais do norte da Itália, numa cidade que abriga um dos autódromos mais famosos da Fórmula 1 e localizada a poucos quilômetros de Milão, Monza havia atraído investidores ambiciosos ao longo dos anos. Mas, onde muitos falharam, Berlusconi triunfou — e de forma espetacular. Em apenas quatro temporadas, levou o clube da Serie C à Serie A, um feito ainda mais impressionante porque o time jamais havia disputado a elite italiana em toda a sua história.

    “É incrível para um clube como o Monza, fundado em 1912, conquistar o acesso depois de 110 anos”, afirmou Berlusconi após a vitória no play-off sobre o Pisa, em 2022. “Estando na Serie A, precisamos ganhar o Scudetto e ir para a Champions League e vencê-la também. Estou acostumado a ganhar o tempo todo, então vamos ver…”

  • FBL-ITA-MILAN-JUVENTUS-BERLUSCONI TROPHYAFP

    O pequeno milagre

    O Monza pode não ter alcançado as ambições quase irreais que Berlusconi projetava, mas ele viveu o suficiente para ver o clube vencer a Juventus em casa e fora durante uma temporada de estreia que terminou com um sólido 11º lugar na Serie A. Também pôde desfrutar do orgulho pelas bases que ajudou a construir para que os Biancorossi seguissem crescendo. “Dobramos o nosso centro de treinamento, o Monzello, que agora é o maior e mais bonito da Itália”, afirmou Berlusconi. “Também reformamos o estádio com um pequeno investimento de € 25 milhões. As coisas mudaram: quando chegamos, havia 300 pessoas assistindo ao Monza, agora são 10 mil.”

    Sua morte, portanto, foi um golpe duro para o clube, que acabaria rebaixado em 2025 — apenas dois anos após a perda de seu controverso, mas carismático, benfeitor. Sua figura lendária, afinal, desempenhava um papel quase tão crucial quanto sua fortuna na hora de convencer jogadores a vestir a camisa do Monza.

    Como história de sucesso, a ascensão meteórica dos Biancorossi talvez não se compare a ter tirado o Milan da beira da falência para levá-lo ao topo do mundo. Ainda assim, foi mais uma conquista notável de Berlusconi no competitivo universo do futebol.

    Sua morte, previsivelmente, dividiu opiniões na Itália, sobretudo sobre se ele fez mais bem ou mal ao longo de sua vida pessoal e profissional. Certamente não foi chorado por muitas mulheres — nem pela esquerda italiana. E, se de fato chegou ao céu, talvez tenha encontrado alguns anjos irritados à espera. Mas, goste-se dele ou não, uma coisa é inegável: Berlusconi foi um presidente e tanto — tanto para o Milan quanto para o Monza.

