Silvio Berlusconi: como o controverso primeiro-ministro da Itália se transformou em um dos presidentes de clube mais icônicos da Europa

Poucos meses antes de sua morte, em 12 de junho de 2023, ele criticou publicamente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o que levou um dos assessores de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a rotular Berlusconi como "um agitador VIP que está agindo nos interesses da propaganda russa". Alguns dias depois, ele foi absolvido de pagar testemunhas para mentir em um caso de prostituição de menores que o perseguia há mais de uma década. "Finalmente absolvido após mais de 11 anos de sofrimento, difamação e danos políticos incalculáveis", ele escreveu no Twitter.

Vale a pena notar, contudo, que embora Berlusconi também tenha sido absolvido no caso original, foi constatado que ele havia pago uma adolescente por sexo. No entanto, não havia provas de que Berlusconi soubesse que a jovem em questão era menor de idade.

Alguém sem conhecimento prévio sobre Berlusconi poderia ser perdoado, então, por pensar que ele poderia evitar discutir – quanto mais brincar sobre – assuntos delicados como prostituição. Mas este era um homem com pouca consideração pelas normas sociais, o que significava que ele nunca tinha medo de fazer piadas sobre os tópicos mais desconfortáveis.

Então, não chegou exatamente como uma surpresa quando Berlusconi causou indignação durante o jantar de Natal do Monza, em dezembro passado, justamente no momento em que começava a elogiar as habilidades motivacionais do técnico Raffaele Palladino...