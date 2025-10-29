+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Krishan Davis

Sete problemas que Enzo Maresca precisa resolver para impedir o Chelsea de se afundar em crise

Embora muito do discurso de crise no início da temporada tenha se concentrado no Manchester United e no Liverpool, o Chelsea caiu, discretamente, abaixo dos seus maiores rivais da Premier League, encontrando-se na nona posição após nove jogos. Consistentemente inconsistente, a surpreendente derrota em casa para o Sunderland no sábado os deixou em uma encruzilhada, com muitos problemas a serem resolvidos se quiserem evitar que sua temporada se transforme em mediocridade

"Acho que, em geral, não fomos bons o suficiente", disse o técnico Enzo Maresca após a derrota nos últimos minutos por 2 a 1 para os recém-promovidos Black Cats, em que sua equipe foi claramente o segundo melhor time durante toda a partida. "Quando você não é bom o suficiente na Premier League, sabemos que as consequências podem ser ruins. Eu já disse muitas vezes: quando você não é capaz de ganhar, é importante que você não perca."

Aquela terceira derrota em nove jogos deixou, merecidamente, o Chelsea na metade inferior da tabela, com ninguém realmente seguro sobre do que o elenco mais jovem da liga é capaz; o time está tão perto de uma crise total quanto de iniciar uma luta por um lugar entre os quatro primeiros.

Maresca, então, tem muito trabalho a fazer, mas o tempo está ao seu lado — e o calendário de jogos pode oferecer-lhe a oportunidade ideal para os Blues impulsionarem sua campanha.

    Vitória contra adversários "menores"

    É a incapacidade do Chelsea de superar as equipes que, em teoria, deveria vencer que tem custado caro até aqui na temporada, com a angustiante derrota em casa para o recém-promovido Sunderland, no último fim de semana, sendo apenas o exemplo mais recente da dificuldade do time de Maresca em se impor quando é favorito.

    Os Blues já perderam pontos em atuações pouco inspiradas contra Crystal Palace, Brentford, Manchester United (quando o time de Ruben Amorim vivia o auge de suas dificuldades no início da temporada), Brighton e os Black Cats, com os três últimos confrontos terminando em derrota. Ainda assim, esses problemas foram ofuscados pela empolgante vitória sobre o Liverpool antes da pausa internacional de outubro.

    O treinador sabe que a equipe precisa encontrar consistência, independentemente do adversário. “Com certeza, se você quer estar lá [no topo da tabela], precisa de consistência, algo como vencer quatro seguidas, e o jogo de hoje [contra o Sunderland] provavelmente poderia demonstrar isso”, disse Maresca após a mais recente decepção. “Mas, como perdemos pontos, não demonstramos isso.

    “Se podemos ter aquele nível (Maresca levanta a mão bem alto) e este nível (Maresca baixa a mão bem mais baixo), provavelmente é melhor ter algo intermediário. Acho que, no geral, desde que começamos a temporada, atuamos muito melhor em comparação com o jogo de hoje. Não fomos bons o suficiente. Não criamos muito além do gol, provavelmente, e tivemos dificuldades. Precisamos que nossos jogadores atuem a 100%.”

    Transformar Stamford Bridge em uma fortaleza novamente

    Para piorar as coisas, o empate com o Palace e as derrotas para Brighton e Sunderland aconteceram todas em Stamford Bridge, enquanto o Chelsea também não convenceu nas vitórias apertadas em casa sobre o Fulham, pela Premier League, e o Benfica, na Liga dos Campeões. Um retrospecto como mandante de duas vitórias, um empate e duas derrotas simplesmente não é suficiente.

    Os dias em que José Mourinho transformou o Bridge em uma fortaleza impenetrável em suas duas passagens pelo comando — registrando sequências de 60 e depois 77 jogos em casa sem perder — ficaram para trás. Ainda assim, os Blues — e, de fato, seus torcedores — precisam encontrar uma forma de voltar a fazer seus adversários temerem visitar o estádio.

    Talvez um resquício das dificuldades do clube nos últimos anos, desde a aquisição pelo grupo Boehly-Clearlake, seja a mudança na atmosfera do estádio, que hoje azeda rapidamente se as coisas não estiverem indo bem para o Chelsea. Os gritos coletivos e explosões de frustração nas arquibancadas minam visivelmente a confiança dos jogadores em campo, com a jovem equipe tendo dificuldade para lidar com as críticas vocais de sua própria torcida.

    A vitória sobre o Liverpool — de longe a melhor atuação do Chelsea na temporada até agora — mostrou o poder que a atmosfera de Stamford Bridge pode ter quando está a favor do time. A torcida apoiou os comandados de Maresca até o último minuto, e o estádio veio abaixo após o gol da vitória nos acréscimos, marcado por Estêvão.

    Começar mais forte

    Até agora nesta temporada, o Chelsea desenvolveu uma reputação indesejada de começar os jogos de forma lenta, com essa apatia inicial permitindo que os adversários assumam rapidamente o comando e definam o tom da partida.

    Foi assim contra West Ham, Fulham, Brentford e Manchester United, além de Nottingham Forest e Ajax mais recentemente — embora um cartão vermelho precoce contra os gigantes holandeses tenha ajudado significativamente naquele confronto da Liga dos Campeões.

    Com o elenco mais jovem da Premier League, a visão amplamente difundida é de que o Chelsea carece de experiência e maturidade para controlar as partidas durante os 90 minutos, e a necessidade de rodar o elenco devido às lesões e à agenda mais exigente após o retorno à Liga dos Campeões certamente também tem impacto. Ainda assim, os Blues precisam encontrar uma maneira de se impor desde o início e transformar isso em impulso. Com frequência demais, a suposta autoridade da equipe está sendo minada já a partir do primeiro apito.

    Questão disciplinar

    Está bem documentado que a disciplina tem sido um problema sério e debilitante para o Chelsea nos primeiros meses de 2025/26, com ao menos um jogador dos Blues recebendo cartão vermelho em quatro dos seis jogos disputados em todas as competições entre 20 de setembro e 18 de outubro.

    Essas infrações foram particularmente custosas nas derrotas consecutivas para Manchester United e Brighton: Robert Sánchez foi expulso apenas cinco minutos após o início do jogo em Old Trafford, com o placar ainda em branco, ao sair precipitadamente do gol e colidir com Bryan Mbeumo; já Trevoh Chalobah recebeu o vermelho por uma falta como último homem no início do segundo tempo contra os Seagulls, quando o Chelsea ainda vencia por 1 a 0.

    Em ambas as ocasiões, a equipe de Maresca não conseguiu lidar com a desvantagem numérica: o United abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, enquanto o Brighton empatou no final e depois marcou o gol da vitória nos acréscimos.

    Tendo inicialmente insistido que a indisciplina do Chelsea não era um problema, o técnico admitiu, após o cartão vermelho desnecessário de Malo Gusto contra o Nottingham Forest — o incidente mais recente: "É algo que podemos fazer melhor. O último (do Gusto) é completamente evitável, porque estava 3 a 0, o jogo estava decidido. Com certeza há algo que precisamos melhorar."

    Problemas com lesões

    Isso está em grande parte fora do controle do Chelsea, é claro, mas as lesões certamente não ajudaram o time a ganhar ritmo na temporada. Após evitar a crise de lesões em 2023/24, na curta passagem de Maurício Pochettino pelos Blues, desta vez o clube não conseguiu se manter longe dos problemas físicos e agora lida com uma enxurrada de baixas.

    Cole Palmer é a ausência mais notável, com o clube agora sofrendo as consequências de ter apressado duas vezes o retorno de seu talismã de um problema persistente na virilha que surgiu durante o Mundial de Clubes. Ele fez apenas quatro aparições em toda a temporada. De fato, os Blues estão, sem dúvida, pagando pelo sucesso naquele torneio, com o camisa 10 acompanhado no departamento médico por Liam Delap, Dario Essugo, Benoît Badiashile e Levi Colwill. Felizmente, Delap está prestes a retornar, enquanto Palmer e Badiashile devem voltar à disputa em pouco mais de um mês, e Essugo deve retornar no Ano Novo.

    Isso ajudará a aliviar a pressão sobre um elenco que de repente pareceu escasso em certas áreas, com Delap capaz de dar um descanso a João Pedro na frente, Essugo podendo substituir Moisés Caicedo no meio-campo, Badiashile reforçando uma linha defensiva enfraquecida e Palmer, é claro, injetando o tipo de criatividade que Maresca admitiu estar “faltando” em sua equipe após a derrota para o Sunderland. Colwill, infelizmente, provavelmente perderá toda a temporada após passar por cirurgia em uma temida lesão no LCA.

    O treinador principal chegou a revelar que há um grupo de jogadores que atualmente estão atuando no limite da dor. “João [Pedro] não tem treinado todos os dias porque está administrando um pouco, ele mesmo, devido a uma lesão. Moi [Caicedo] é o mesmo, Enzo [Fernández] é exatamente o mesmo”, ele disse. “Temos quatro ou cinco jogadores que, infelizmente, por causa de alguns problemas, não podem treinar todos os dias.”

    Elaborar uma fórmula para os zagueiros

    A lesão inoportuna de Colwill na véspera da nova temporada causou a Maresca uma dor de cabeça significativa na defesa, com o treinador principal alternando entre várias combinações de zagueiros para encontrar a fórmula certa na sua ausência. Chalobah tem sido o titular mais regular, com Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo ou Wesley Fofana juntando-se a ele. Badiashile havia aparecido e estava em boa forma antes de sofrer sua lesão.

    Talvez sem surpresa, o resultado foram algumas performances desconjuntadas na defesa, sem que uma dupla sólida se estabelecesse, além de erros individuais e coletivos que custaram pontos ao Chelsea em vários jogos da atual temporada.

    Com Fofana ainda se recuperando de lesão, os Blues talvez estejam pagando o preço por não ter trazido um zagueiro experiente e de alto nível na última janela de transferências, focando muito mais em reforçar as pontas e o ataque — que já contavam com uma série de opções, diga-se de passagem. E sejamos brutalmente honestos: nenhuma das opções atuais inspira tanta confiança quanto Colwill na linha defensiva.

    Superar o Tottenham

    Maresca tem muito em suas mãos, mas terá uma grande oportunidade de colocar o Chelsea de volta nos trilhos em 90 minutos no fim de semana. Afinal, não há tônico melhor do que superar os maiores rivais na era moderna. Os Blues atravessarão a capital inglesa para enfrentar o Tottenham no próximo sábado e, com a possibilidade de uma mini-crise cada vez mais próxima, precisam vencer os rivais londrinos com uma atuação convincente.

    Maresca tem 100% de aproveitamento em suas duas partidas contra o Spurs até agora, e uma nova vitória no norte de Londres nesta ocasião pode muito bem ser o impulso que o Chelsea precisa para dar nova vida à sua campanha de altos e baixos até o momento.

