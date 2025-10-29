Sete problemas que Enzo Maresca precisa resolver para impedir o Chelsea de se afundar em crise

"Acho que, em geral, não fomos bons o suficiente", disse o técnico Enzo Maresca após a derrota nos últimos minutos por 2 a 1 para os recém-promovidos Black Cats, em que sua equipe foi claramente o segundo melhor time durante toda a partida. "Quando você não é bom o suficiente na Premier League, sabemos que as consequências podem ser ruins. Eu já disse muitas vezes: quando você não é capaz de ganhar, é importante que você não perca."

Aquela terceira derrota em nove jogos deixou, merecidamente, o Chelsea na metade inferior da tabela, com ninguém realmente seguro sobre do que o elenco mais jovem da liga é capaz; o time está tão perto de uma crise total quanto de iniciar uma luta por um lugar entre os quatro primeiros.

Maresca, então, tem muito trabalho a fazer, mas o tempo está ao seu lado — e o calendário de jogos pode oferecer-lhe a oportunidade ideal para os Blues impulsionarem sua campanha.