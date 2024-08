Sem espaço na Juventus, Arthur descarta volta ao Brasil

Meio-campista brasileiro não conseguiu espaço na nova 'era Thiago Motta' e está na lista de negociáveis da Velha Senhora

A passagem de Arthur na Juventus parece estar próxima do fim. Segundo ouviu a GOAL, o meio-campista, que passou a última temporada emprestado à Fiorentina, está fora dos planos da equipe italiana e deve ser negociado nesta janela de transferências.

Fontes sugerem sob reserva que a Velha Senhora, porém, pretende recuperar parte do investimento feito no atleta de 27 anos - que foi comprado, no meio de 2020, por €72 milhões (cerca de R$ 442 mi, à época) junto ao Barcelona. A GOAL entende que o clube só aceitaria abrir conversas pelo jogador por, no mínimo, €15 milhões (aproximadamente, R$ 92,7 mi).