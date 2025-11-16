+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Portugal thump Armenia Getty/Goal
Richard Mills

Sem Cristiano Ronaldo? Sem problemas! Portugal atropela Armênia por 9 a 1 para confirmar vaga na Copa do Mundo

Os hat-tricks de Bruno Fernandes e João Neves ajudaram uma seleção portuguesa sem Cristiano Ronaldo a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória esmagadora por 9 a 1 sobre a Armênia neste domingo (16). Sem seu maior astro, suspenso após a expulsão contra a Irlanda, Portugal brilhou com atuações de gala da dupla, garantindo a liderança do Grupo F das Eliminatórias da UEFA com um triunfo contundente.

Depois da derrota surpreendente para a Irlanda no meio da semana, Portugal parecia determinado a corrigir os erros cometidos em Dublin, e precisou de apenas sete minutos para tranquilizar a torcida. Em cobrança de falta de Bruno Fernandes, o goleiro armênio Henry Avagyan defendeu, a bola foi na trave, e Renato Veiga apareceu livre para empurrar para o gol vazio. A festa durou pouco: aos 18 minutos, o estádio do Porto foi tomado por vaias quando Eduard Spertsyan completou para o gol após a defesa portuguesa ser facilmente envolvida.

Pouco depois de o público prestar um minuto de aplausos ao falecido Diogo Jota, aos 21 minutos, Gonçalo Ramos aproveitou um recuo desastroso de Artur Serobyan para recolocar Portugal na frente. Menos de um minuto e meio depois, João Neves acertou um lindo chute de primeira da entrada da área, aos 30 minutos. Qualquer esperança armênia de reação morreu quatro minutos antes do intervalo, quando Neves cobrou uma falta perfeita da intermediária e acertou o travessão antes de a bola entrar, fazendo 4 a 1. Logo depois, João Cancelo acertou a trave em chute desviado, e Portugal teve um pênalti após Rúben Dias ser derrubado na área. Bruno Fernandes converteu com tranquilidade nos acréscimos do primeiro tempo fechando o 5 a 1 no intervalo.

A pressão continuou no segundo tempo. Aos 51 minutos, Fernandes marcou o sexto após boa jogada de Ramos. O capitão do Manchester United completou seu hat-trick ao converter outro pênalti, dessa vez sofrido pelo jovem Carlos Forbs. A Armênia, 104ª colocada no ranking da FIFA, já parecia apenas esperar o fim da partida, e Neves completou seu hat-trick. Já nos instantes finais, o reserva Francisco Conceição fechou a goleada por 9 a 1.

Contudo, a GOAL avalia os jogadores de Portugal no Estádio do Dragão...

    Goleiro e defesa

    Diogo Costa (6/10):

    Foi praticamente um espectador durante todo o jogo, exceto pelo momento em que precisou buscar a bola no fundo das redes no gol da Armênia.

    Nelson Semedo (6/10):

    Falhou na marcação no inesperado gol de empate da Armênia, desligando-se no momento decisivo.

    Ruben Dias (7/10):

    Sofreu o pênalti pouco antes do intervalo e comandou uma defesa que quase não foi ameaçada, salvo um ou outro lance isolado.

    Renato Veiga (7/10):

    Estava no lugar certo e na hora certa para colocar Portugal na frente com um cabeceio tranquilo. Ainda precisa ser testado contra adversários mais fortes para se firmar de vez como titular.

    Joao Cancelo (5/10):

    Foi facilmente superado no lance do gol armênio e cometeu algumas faltas imprudentes. Precisa mostrar mais para garantir vaga como titular na Copa.

    Meio-campo

    Joao Neves (10/10):

    Acertou um lindo chute de fora da área para ampliar a vantagem e depois marcou um gol ainda mais bonito de falta, colocando a bola no ângulo. Fechou com classe ao completar um hat-trick que entra para a lista dos mais impressionantes que você verá.

    Vitinha (8/10):

    O motor do meio-campo. Dominou o jogo, driblou marcadores com facilidade e mostrou enorme tranquilidade com a bola nos pés.

    Bruno Fernandes (9/10):

    Cobrou a falta que gerou o primeiro gol e converteu seus pênaltis com sua tradicional corrida cadenciada. Fez também um belo gol de primeira e poderia ter terminado com cinco gols, não apenas três.

    Ataque

    Bernardo Silva (6/10):

    Se entrosou bem com os companheiros, mas deixou para os outros o trabalho de desmontar a frágil defesa adversária.

    Gonçalo Ramos (8/10):

    Mostrou ótima leitura de jogo para interceptar o recuo e marcar o segundo gol. Ainda deu uma assistência precisa para Fernandes em meio ao atropelo português.

    Rafael Leão (6/10):

    Sua velocidade e força física causaram problemas à Armênia, mas ele teve poucas chances claras ao longo dos 55 minutos em campo.

    Reservas e técnico

    Carlos Forbs (7/10):

    Ganhou um pênalti logo após entrar, destacando-se pela velocidade e agilidade.

    Francisco Conceição (8/10):

    Entrou com muita energia e foi uma verdadeira faísca vindo do banco. Brigou pela bola até marcar o nono gol, em uma ótima finalização.

    João Félix (5/10):

    Entrou para completar seu 50º jogo por Portugal, mas pouco contribuiu.

    Rúben Neves (N/A):

    Quase não tocou na bola.

    Matheus Nunes (N/A):

    Teve tempo insuficiente para influenciar o jogo.

    Roberto Martinez (7/10):

    Não deve ter gostado do gol sofrido, mas certamente ficou satisfeito com o placar e com a postura dominante da equipe. As substituições também surtiram efeito.