Sem Cristiano Ronaldo? Sem problemas! Portugal atropela Armênia por 9 a 1 para confirmar vaga na Copa do Mundo

Depois da derrota surpreendente para a Irlanda no meio da semana, Portugal parecia determinado a corrigir os erros cometidos em Dublin, e precisou de apenas sete minutos para tranquilizar a torcida. Em cobrança de falta de Bruno Fernandes, o goleiro armênio Henry Avagyan defendeu, a bola foi na trave, e Renato Veiga apareceu livre para empurrar para o gol vazio. A festa durou pouco: aos 18 minutos, o estádio do Porto foi tomado por vaias quando Eduard Spertsyan completou para o gol após a defesa portuguesa ser facilmente envolvida.
Pouco depois de o público prestar um minuto de aplausos ao falecido Diogo Jota, aos 21 minutos, Gonçalo Ramos aproveitou um recuo desastroso de Artur Serobyan para recolocar Portugal na frente. Menos de um minuto e meio depois, João Neves acertou um lindo chute de primeira da entrada da área, aos 30 minutos. Qualquer esperança armênia de reação morreu quatro minutos antes do intervalo, quando Neves cobrou uma falta perfeita da intermediária e acertou o travessão antes de a bola entrar, fazendo 4 a 1. Logo depois, João Cancelo acertou a trave em chute desviado, e Portugal teve um pênalti após Rúben Dias ser derrubado na área. Bruno Fernandes converteu com tranquilidade nos acréscimos do primeiro tempo fechando o 5 a 1 no intervalo.
A pressão continuou no segundo tempo. Aos 51 minutos, Fernandes marcou o sexto após boa jogada de Ramos. O capitão do Manchester United completou seu hat-trick ao converter outro pênalti, dessa vez sofrido pelo jovem Carlos Forbs. A Armênia, 104ª colocada no ranking da FIFA, já parecia apenas esperar o fim da partida, e Neves completou seu hat-trick. Já nos instantes finais, o reserva Francisco Conceição fechou a goleada por 9 a 1.
Contudo, a GOAL avalia os jogadores de Portugal no Estádio do Dragão...
