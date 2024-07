As seleções com mais títulos conquistados na história

Argentina, Brasil, Alemanha, Egito, Austrália, Nova Zelândia e mais, veja as equipes nacionais que mais levantaram taças no futebol

O futebol é um dos esportes mais apaixonantes e praticados no mundo. Principal competição da modalidade, a Copa do Mundo terminou neste domingo, com a Argentina derrotando a França nos pênaltis e conquistando o terceiro título mundial de sua história. A GOAL mostra a seguir quais são as seleções mais vitoriosas do futebol.

No ranking, são contabilizadas competições como Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, Nations League, Copa Ouro, Copa das Nações Africanas, Copa da OFC, Copa da Ásia, Copa das Confederações, Finalíssima e todas as outras competições de seleções principais. Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, por exemplo, não se encaixam nessas categorias.

Entre as equipes tradicionais como Brasil, Argentina, Alemanha e Itália, e algumas que são mais fortes em seus próprios continentes, como Egito, Estados Unidos e Austrália, veja as seleções com mais títulos na história do futebol.