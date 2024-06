As seleções eliminadas na fase de grupos da Eurocopa 2024

Após empate entre Holanda e França, Polônia é a primeira eliminada do torneio na Alemanha

Enquanto uns comemoram, outros lamentam - assim é o esporte, e com a Eurocopa 2024 não poderia ser diferente. À medida em que são conhecidos os classificados para o mata-mata do torneio, também vão sendo definidos aqueles que arrumarão as malas e deixarão a Alemanha eliminados.

A Polônia, de Robert Lewandowski, é a primeira a saber que não chegará ao mata-mata do torneio, após sofrer duas derrotas em suas duas primeiras partidas, diante de Holanda e Áustria.

Abaixo, a GOAL te mostra a lista de cada uma das seleções já de fora da disputa pelo caneco da Euro 2024...

