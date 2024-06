As seleções classificadas às oitavas de final da Eurocopa 2024: quem vai ao mata-mata?

Dona da casa, Alemanha foi a primeira a confirmar vaga na próxima fase da competição; veja lista

Está definido o primeiro classificado ao mata-mata da Eurocopa 2024: a Alemanha. Após vitória por 2 a 0 sobre a Hungria, ainda pela segunda rodada da fase de grupos do torneio, os donos da casa chegaram aos seis pontos e se garantiram, ao menos, na segunda posição do Grupo A. Além disso, a Espanha também assegurou sua vaga nas oitavas de final ao se classificar em primeiro lugar no Grupo B.

Para as oitavas de final, classificam-se todos os primeiros e segundos colocados dos seis grupos do torneio, além dos quatro melhores terceiros posicionados - totalizando 16 equipes.

Abaixo, a GOAL te mostra todos os classificados até ao mata-mata do torneio.