Seleção brasileira de Dorival Júnior é a “mais Brasileirão” desde estreia de Tite, mas o que isso significa?

A última vez com tantos convocados de clubes nacionais foi, desconsiderando amistoso da Chapecoense, na estreia de Tite

Uma constante dentro da seleção brasileira sob o comando de Dorival Júnior tem sido um discurso antigo, que volta e meia retorna: a busca por reaproximar a equipe canarinho do seu torcedor. Foi um dos argumentos utilizados pelo treinador, além das outras questões técnicas, para explicar a convocação de oito atletas que atuam em clubes do país – Pedro, do Flamengo, foi cortado por lesão, mas o zagueiro Fabrício Bruno, também do Rubro-Negro, foi chamado após o corte de Éder Militão.

A última vez que a seleção teve tantos jogadores do Brasileirão foi, em 2016, logo na primeira lista divulgada por Tite. Oito convocados oito anos depois. Isso, claro, desconsiderando o amistoso de janeiro de 2017 contra a Colômbia, em homenagem às vítimas do acidente da Chapecoense, onde apenas atletas que atuavam no Brasil foram chamados – uma ocasião completamente única, inesperada e sui generis.

