Selar renovação de Mohamed Salah, encontrar um destino para Federico Chiesa e os seis movimentos que o Liverpool precisa tomar na janela de janeiro

Os Reds estão em alta na Premier League e na Champions League, mas precisam solucionar sérios problemas no elenco

O reinado de Arne Slot no Liverpool não poderia ter começado melhor. O ex-técnico do Feyenoord tinha a tarefa ingrata de assumir o comando no lugar da lenda Jurgen Klopp, mas até agora tudo está indo bem.

Apesar de seu antecessor ter deixado os Reds em boa forma, o holandês superou todas as expectativas, com sua equipe no topo tanto da Premier League quanto da Champions League no meio da temporada.

No entanto, já vimos o Liverpool ter dificuldades na reta final da temporada antes. Apenas na passada, o cansaço alcançou os comandados de Klopp, e eles acabaram se contentando com uma vitória na Copa da Liga Inglesa com jogadores da base e um retorno à elite europeia com um terceiro lugar no Campeonato Inglês.

Então, poderiam os Reds ser tentados a fortalecer seu elenco durante a janela de transferências de janeiro? Ou o foco deveria ser amarrar jogadores-chave a novos contratos? A GOAL sugere seis medidas que o Liverpool deveria tomar abaixo...