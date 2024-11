Seis problemas que Pep Guardiola precisa resolver no Manchester City após completar quatro derrotas seguidas

O catalão vive sua pior sequência de resultados como técnico e, sem dúvidas, aproveitará a pausa internacional para buscar soluções

"Eu gostaria de ter a pausa internacional a cada duas semanas, eu adoro", disse Pep Guardiola no mês passado. "Vou descansar e então minha energia volta." Agora, o técnico do Manchester City provavelmente apreciará ainda mais esta pausa, pois ela ocorre no momento de sua pior sequência de resultados em 17 anos de carreira.

A dramática derrota para o Brighton, no último sábado, resultou em uma quarta derrota consecutiva em todas as competições para os campeões da Premier League – apenas uma a menos do total de jogos perdidos na última temporada. Isso certamente levará o técnico a refletir bastante, já que ele se orgulha de estar sempre no controle.

No entanto, o City tem mostrado um total descontrole nas últimas semanas, sofrendo dez gols nas derrotas para Tottenham, Bournemouth, Sporting e Brighton. Essa sequência os deixou fora da Copa da Liga Inglesa, colocou-os cinco pontos atrás do líder da Premier League, o Liverpool, e interrompeu uma invencibilidade de 30 jogos (sem contar pênaltis) na Champions League.

Além disso, Guardiola se vê lidando com uma lista de lesões ainda mais longa, que agora inclui Jeremy Doku, além de muitos de seus defensores. "Acho que todos precisam dessa pausa. Acho que, em nossas cabeças, será bom para todos nós", afirmou o técnico do City.

Guardiola provavelmente não imaginava que passaria suas duas semanas fora tentando entender o que deu errado com seu time vencedor. Para ajudá-lo, a GOAL encontrou seis problemas que o técnico precisa resolver para tirar o City dessa espiral negativa...