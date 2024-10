Fora, Ten Hag! Os seis motivos para o Manchester United demitir seu técnico

Com pouco mais de um mês de nova temporada, os Red Devils já estão em profunda crise - e não há como não culpar o técnico holandês

"O Manchester United está andando para trás. Está no fundo do poço agora," disse Jamie Redknapp, ex-jogador do Liverpool e da seleção da Inglaterra, à Sky Sports, após a dura derrota dos Red Devils por 3 a 0 em pleno Old Trafford, no domingo (29), para o Tottenham. "É constrangedor. Um clube dessa estatura não deveria estar jogando assim".

A análise de Redknapp foi quase impecável, exceto por um detalhe. O United já está no fundo do poço, chegou lá tem quase um ano. Este foi apenas o mais recente episódio do Hall da Vergonha de Erik ten Hag. No dia 3 de outubro de 2023, o Galatasaray conquistou sua primeira vitória em solo inglês na história da Champions League, deixando o United na última posição do grupo, acumulando seis derrotas em dez jogos naquele início de temporada.

A maioria dos clubes teria demitido Ten Hag já naquele momento, mas ele segue no cargo 12 meses depois. E adivinha? O United não para de afundar. O grupo INEOS, novo sócio minoritário do clube, chegou a entrevistar possíveis substitutos para Ten Hag, que terminou a Premier League passada em 8º lugar - a pior classificação da equipe de Manchester em toda a 'era Premier League' -, incluindo o ex-técnico do Bayern de Munique Thomas Tuchel, mas não conseguiu chegar a um acordo com nenhum deles. No fim, Sir Jim Ratcliffe afirmou que "o treinador não é o problema principal" da equipe e resolveu dobrar a aposta no holandês.

Ten Hag assinou um novo contrato de dois anos, algo que ele simplesmente não merecia. E, inevitavelmente, estamos apenas dois meses dentro de 2024/25, mas já vemos muitos torcedores e comentaristas pedindo a cabeça do técnico.

E quer saber? A INEOS precisa ouvir esses pedidos se quiser realmente parar o declínio do United. Os Red Devils são uma piada sob o comando de Ten Hag - e é hora de acabar com isso.