Seis motivos para acreditar no título de Premier League para o Liverpool de Arne Slot

Embora se espere que percam fôlego em algum momento, os Reds têm grandes chances de conquistar o título na primeira temporada de Arne Slot em Anfield

O Liverpool venceu o Aston Villa em Anfield e se isolou cinco pontos no topo da tabela da Premier League, o Campeonato Inglês, surpreendendo até os jogadores. "Se me perguntassem no início da temporada, não diria que éramos candidatos ao título", afirmou o meio-campista Alexis Mac Allister. No entanto, com nove vitórias em 11 jogos, a equipe agora é considerada favorita.

Segundo dados da Opta, o Liverpool tem o melhor desempenho no campeonato até agora, com 15 vitórias em 17 partidas em todas as competições. Apenas cinco equipes tiveram um início tão dominante no campeonato, e todas acabaram campeãs, incluindo o próprio Liverpool de 2019/20.

Apesar da expectativa de uma oscilação, como aconteceu na temporada passada, a equipe mostrou que tem condições de lutar pelo 20º título, não só por ter Mohamed Salah, mas por outras razões menos óbvias que podem levar os Reds ao topo e a GOAL conta quais são...