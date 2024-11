As seis lições que Rúben Amorim precisa aprender da estreia com tropeço pelo Manchester United

Vários jogadores perderam a chance de impressionar o novo técnico no primeiro jogo - e alguns podem até ir para o banco

"Eu sei que é frustrante para os torcedores, mas estamos mudando muita coisa neste momento, com muitos jogos," disse Rúben Amorim após estrear como técnico do Manchester United, no empate em 1 a 1 com o Ipswich Town. "Vamos sofrer por um longo período e tentaremos vencer jogos, mas isso levará tempo".

Foi um comentário óbvio depois de uma performance tão decepcionante, mas certamente ele não esperava sofrer tanto já no primeiro dia de trabalho. Com exceção dos primeiros 80 segundos, nos quais Marcus Rashford colocou o United na frente após uma boa jogada - que destacou a força do 3-4-3, preferido por Amorim -, os visitantes pecaram.

O Ipswich parecia muito mais perigoso no ataque, e, se não fosse pela atuação heroica de André Onana no gol, o United teria saído de Portman Road de mãos vazias. Amorim tem todo o direito de pedir paciência, mas algumas lições já precisam ser aprendidas.

Certamente não faria sentido Amorim manter a mesma escalação para o encontro com o Everton, no próximo fim de semana. O Ipswich expôs o verdadeiro tamanho do desafio à frente, e Amorim precisará tirar o melhor do elenco se quiser deixar sua marca no Old Trafford...