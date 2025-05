São Paulo x Real Brasília: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), no CFA Cotia; veja onde assistir ao embate na televisão

São Paulo e Real Brasília se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), na CFA Cotia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O São Paulo vive bom momento. O Tricolor vem de uma vitória na última rodada - por 2 a 1, sobre o Bahia - e segue na luta por uma vaga no G-4. Com os mesmos 21 pontos que a Ferroviária, 5ª colocada, o time não pode desperdiçar mais pontos.

Do outro lado, o Real Brasília empatou em 1 a 1 com o América-MG no final de semana e mantém sua busca por deixar o fim da tabela. Com nove pontos, o time é o 13° colocado.