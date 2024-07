São Paulo faz proposta de empréstimo ao Atlético-MG por zagueiro uruguaio

Tricolor paulista quer a contratação do defensor de 28 anos até dezembro de 2024 com opção de compra ao término do vínculo

O São Paulo fez uma proposta inicial pela contratação de Mauricio Lemos. A primeira oferta do Tricolor ao Atlético-MG é pelo empréstimo do zagueiro de 28 anos até dezembro de 2024, como soube a GOAL. A ideia dos paulistas é que ele assine um empréstimo de seis meses com opção de compra ao término do compromisso. As partes ainda discutem os moldes, mas há a possibilidade de mudança dos termos, com o atleta indo em definitivo para o Morumbis. A saída de Mauricio Lemos da Cidade do Galo é dada praticamente como certa. O uruguaio de 28 anos não está nos planos do técnico Gabriel Milito para o restante da temporada, e a comissão técnica planeja utilizar outros atletas. Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola! Mais artigos abaixo