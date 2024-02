Por que o São Paulo não joga com o patch de campeão da Copa do Brasil na camisa?

Tricolor foi campeão na temporada anterior, mas conflito entre patrocinadores impede que o título inédito seja estampado na camisa

A taça da Copa do Brasil foi ao Morumbi pela primeira vez em 2023, motivo de honra para os jogadores, torcedores e diretoria do São Paulo. Além da premiação, a conquista garante ao clube o direito de utilizar o patch de campeão no uniforme de jogo durante o ano seguinte.

Porém, o Tricolor ainda não está usando a estampa do título, e também não decidiu se irá aproveitar o direito ao longo da temporada ou não.

Sendo assim, entenda os impasses e os motivos que fazem o clube ainda não apresentar o mérito no peito nas camisas de jogo. A GOAL te explica tudo!

