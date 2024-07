São Paulo faz consulta por lateral esquerdo do Arouca, de Portugal

Clube está à procura de um jogador para a posição, considerada carente no elenco comandado por Luis Zubeldía

À procura de um lateral esquerdo no mercado da bola, o São Paulo fez consulta por Weverson Costa, do Arouca, de Portugal, no mercado da bola, como soube a GOAL.

O jogador de 24 anos foi revelado pelo próprio Tricolor paulista – ele atuou do sub-15 ao sub-20 em Cotia – e se profissionalizou pelo Red Bull Bragantino, clube que defendeu de 2020 a 2022.

O atleta está no futebol português desde a temporada 2022/2023. Pelo Arouca, disputou 37 partidas, com um gol marcado e uma assistência. Ele pode voltar ao Morumbis nesta janela de transferências.

Weverson Costa tem contrato com o Arouca até 30 de junho de 2025, e uma saída neste mercado da bola demandaria uma contrapartida, seja compensação financeira ou troca.

