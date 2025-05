São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, em Cotia; veja detalhes do embate

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), no CFA de Cotia, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O São Paulo iniciou sua trajetória no nacional sub-17 com um empate com o América-MG, por 2 a 2. Como consequência, o Tricolor entra na 2ª rodada no meio de tabela, no 9° lugar. Expectativa, claro, de somar os primeiros três pontos.

O Atlético-MG, enquanto isso, estreou com vitória diante do Palmeiras, por 2 a 0. O Galo é, assim, o 3° colocado, com três gols de saldo — pior apenas que o de Red Bull Bragantino (4) e Juventude (3), respectivos líder e vice-líder.