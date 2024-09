Santos ganhou concorrência de três clubes russos para fechar com zagueiro do Famalicão

Clube paulista venceu concorrência de CSKA Moscou, Rubin Kazan e FC Khimki para acertar a contratação de Riccieli por uma temporada

O Santos venceu a concorrência de três clubes da Rússia, CSKA Moscou, Rubin Kazan e FC Khimki, pela contratação do zagueiro Riccieli, como soube a GOAL. O jogador, que pertence ao Famalicão, de Portugal, chega à Vila Belmiro para assinar contrato de empréstimo de uma temporada.

O contrato terá uma obrigação de compra do jogador, avaliada em € 2,5 milhões (R$ 15,63 milhões na cotação atual), conforme apurado pela reportagem da GOAL. Os paulistas terão que adquirir o atleta ao término do compromisso, em julho de 2025.

O interesse do Santos na contratação de Riccieli é antigo. A GOAL já havia informado sobre o interesse dos santistas em contar com o atleta no início de agosto. Na ocasião, as tratativas não avançaram.

