Sampaoli recusou Monterrey e seleção do Equador e não quer voltar ao Brasil sampaoli-recusou-monterrey-selecao-equador-nao-quer-voltar-brasil Sampaoli não quer voltar ao Brasil Após trabalho à frente do Flamengo, treinador recebeu consultas de clubes brasileiros e não tem intenção de voltar ao país

Após trabalho à frente do Flamengo, treinador recebeu consultas de clubes brasileiros e não tem intenção de voltar ao país

Jorge Sampaoli recusou propostas de Monterrey, do México, e da seleção equatoriana. O técnico argentino ainda recebeu consultas de clubes brasileiros, mas não tem interesse em trabalhar no país neste momento, como soube a GOAL.

A última experiência do estrangeiro no país foi à frente do Flamengo, entre abril e setembro de 2023. Há quase um ano livre no mercado da bola, o treinador não pretende voltar ao país, onde já comandou Santos, em 2019, e Atlético-MG, em 2020.

O treinador sonha em trabalhar novamente na Europa — Sampaoli já esteve à frente de Sevilla, da Espanha, por duas vezes, e Olympique de Marselha, da França — ou no Oriente Médio, com predileção por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar.

