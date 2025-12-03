O que se sabe sobre o interesse do Inter Miami em Neymar e uma possível reunião com Lionel Messi e Luis Suárez
Um reencontro que não vai acontecer
As especulações sobre os movimentos do Inter Miami cresceram após Sergio Busquets e Jordi Alba anunciarem que irão se aposentar ao fim da temporada 2025. Isso levantou dúvidas sobre como o clube lidaria com as regras de “Jogador Designado” da MLS e se um nome de impacto como Neymar faria parte da próxima fase do projeto.
Torcedores chegaram a imaginar um cenário de conto de fadas, com Messi, Suárez e Neymar atuando juntos mais uma vez, mas agora vestindo rosa. No entanto, segundo o jornal Sport, a direção do Inter Miami deixou claro que não vai deixar a emoção ditar sua política de contratações. Embora reconheçam o enorme impacto comercial que Neymar traria, o diretor esportivo Chris Henderson e o técnico Javier Mascherano optaram por uma abordagem mais pragmática. O foco do clube está em reforçar a defesa e buscar um centroavante de alto nível para 2026. Assim, o interesse em Neymar foi descartado.
- Getty Images Sport
A dolorosa batalha de Neymar pela forma física continua
A segunda passagem de Neymar pelo Santos está longe do retorno heroico que muitos imaginavam. O plano inicial era um acordo de seis meses, permitindo que ele recuperasse confiança e se reconectasse com o clube. Esse período pode chegar a 18 meses caso o Santos confirme a permanência na elite nas rodadas finais do Brasileirão, mas a preocupação com sua condição física persiste.
O técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou que Neymar ficou fora do empate por 1 a 1 com o Internacional por causa de dores no joelho. Mesmo assim, o craque atuou no jogo seguinte, suportou o incômodo e marcou o primeiro gol da partida, que ajudou o Santos a vencer o Sport por 3 a 0, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento no saldo de gols. Porém, a lesão no menisco pode deixá-lo afastado novamente por um bom tempo.
O contrato de Neymar vai até o fim de dezembro, o que o deixa livre para avaliar novas possibilidades. Ainda assim, segundo o Sport, o jogador estaria disposto a permanecer no Brasil até a Copa do Mundo de 2026, desde que consiga se manter apto a contribuir em campo.
O sonho de Copa vai ficando mais distante
Para Neymar, tudo gira agora em torno de um objetivo: estar fisicamente pronto para integrar a lista de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira no ano que vem. Mas nada está garantido para o maior artilheiro da história da equipe.
Questionado sobre o estado físico de Neymar e sobre o momento de Vinícius Júnior, Ancelotti foi direto: “Ele tem que estar 100%”, disse à Record. “Tem muitos jogadores muito bons. Eu preciso escolher quem está 100%. Não é só o Neymar, pode ser o Vinícius. Se o Vinícius estiver a 90%, eu vou convocar outro que esteja a 100%, porque é uma equipe com um nível muito alto, especialmente no ataque. Lá na frente, temos muitos jogadores de qualidade.”
O treinador italiano elogiou o talento de Neymar, mas reforçou o ponto central: “Acho que ele é um jogador de talento enorme”, disse. “Mas teve o azar de sofrer muitas lesões. Isso impediu que ele estivesse em plena forma física.”
- getty
Tempo curto e poucas oportunidades
Com a temporada brasileira terminando em dezembro, Neymar terá poucos jogos competitivos antes da data Fifa de março. Isso já abriu discussões sobre possíveis alternativas, incluindo um retorno temporário ao futebol europeu. Lá, os campeonatos estarão em pleno andamento no início de 2026, o que poderia oferecer a sequência e o ritmo que ele tanto precisa. A grande dúvida é: alguém na Europa estaria disposto a apostar em Neymar nesse momento da carreira?