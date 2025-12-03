O que se sabe sobre o interesse do Inter Miami em Neymar e uma possível reunião com Lionel Messi e Luis Suárez

A segunda passagem de Neymar pelo Santos está longe do retorno heroico que muitos imaginavam. O plano inicial era um acordo de seis meses, permitindo que ele recuperasse confiança e se reconectasse com o clube. Esse período pode chegar a 18 meses caso o Santos confirme a permanência na elite nas rodadas finais do Brasileirão, mas a preocupação com sua condição física persiste.

O técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou que Neymar ficou fora do empate por 1 a 1 com o Internacional por causa de dores no joelho. Mesmo assim, o craque atuou no jogo seguinte, suportou o incômodo e marcou o primeiro gol da partida, que ajudou o Santos a vencer o Sport por 3 a 0, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento no saldo de gols. Porém, a lesão no menisco pode deixá-lo afastado novamente por um bom tempo.

O contrato de Neymar vai até o fim de dezembro, o que o deixa livre para avaliar novas possibilidades. Ainda assim, segundo o Sport, o jogador estaria disposto a permanecer no Brasil até a Copa do Mundo de 2026, desde que consiga se manter apto a contribuir em campo.