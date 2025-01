Rúben Amorim não é Pep Guardiola e cria risco de revolta no vestiário com críticas no Manchester United

Os Red Devils precisam de confiança, e não de serem rotulados como o pior time da história - mesmo que isso possa ser verdade!

Falar com um técnico após uma derrota dura pode ser uma experiência tensa. Basta ver as inúmeras reações ríspidas de Ange Postecoglou com repórteres durante a péssima sequência recente do Tottenham, ou Jurgen Klopp perdendo a paciência nas raras ocasiões em que o Liverpool foi derrotado. Ou praticamente todas as entrevistas e coletivas de imprensa de José Mourinho após uma derrota.

Na maioria dos momentos difíceis, os treinadores adotam uma postura defensiva e tentam, a contragosto, insistir que foram azarados, culpando lesões ou decisões da arbitragem. Mas não Rúben Amorim.

O técnico do Manchester United teria todo o direito de se fechar diante da imprensa após cada derrota desmoralizante, e ainda assim tem sido mais aberto e envolvente após os reveses da equipe. A coletiva de domingo (19), após a derrota por 3 a 1 para o Brighton, foi sua mais honesta e brutal - ele seu time talvez seja o pior Manchester United da história do clube.

Foi um prato cheio para os jornalistas, e Amorim sabia disso ao acrescentar: "Aqui está, suas manchetes".