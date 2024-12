Rúben Amorim já mostra que está trazendo padrões de Sir Alex Ferguson de volta ao Manchester United

Técnico português viu sua equipe cair na realidade no Emirates Stadium, mas pontos positivos foram notados

O retorno do Manchester United ao mais alto nível foi novamente adiado. Após abrir a era Rúben Amorim com um empate e duas vitórias, o United voltou à realidade contra o Arsenal na quarta-feira.

A "tempestade" que Amorim alertou os torcedores antes do jogo se manifestou de forma metafórica e literal no Emirates Stadium, enquanto os Gunners exploraram implacavelmente as falhas de seu time em um campo encharcado pela chuva. No final, o United não podia ter nenhuma reclamação sobre a derrota por 2 a 0, que os colocou de volta na metade inferior da Premier League.

Mas a atuação não foi de forma alguma um desastre. O Arsenal não teve tudo do seu jeito, e a tensão no ar era palpável até que Jurrien Timber abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo.

Os jogadores do United claramente estão acreditando nos métodos de Amorim. O português enfatizou a necessidade de paciência porque é realista, o que é refrescante após dois anos de divagações delirantes de seu antecessor, Erik ten Hag. No entanto, houve mais sinais genuínos de progresso no norte de Londres e, na próxima vez que os dois times se encontrarem pela Copa da Inglaterra, no início de janeiro, a história pode ser bem diferente.