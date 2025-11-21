Ruben Amorim quer Eric Cantona, David Beckham e outros quatro ícones do Manchester United ajudem na arrancada do time

Rúben Amorim recebeu recursos importantes para começar a reconstrução do Manchester United na última janela de transferências. O ataque ganhou reforços como Benjamin Sesko, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo. No gol, André Onana perdeu espaço e foi substituído por Senne Lammens, do Royal Antuérpia.

O United começou a temporada de forma instável, mas reagiu bem em outubro, vencendo Sunderland, Liverpool e Brighton em sequência. Depois, empatou em 2 a 2 com Nottingham Forest e Tottenham. Para manter esse crescimento, Amorim quer trazer algumas das maiores lendas da história do clube — Cantona, Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole e Dwight Yorke — para ajudar a orientar os mais jovens.