Ruben Amorim quer Eric Cantona, David Beckham e outros quatro ícones do Manchester United ajudem na arrancada do time
Amorim quer que lendas do clube motivem os jovens
Rúben Amorim recebeu recursos importantes para começar a reconstrução do Manchester United na última janela de transferências. O ataque ganhou reforços como Benjamin Sesko, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo. No gol, André Onana perdeu espaço e foi substituído por Senne Lammens, do Royal Antuérpia.
O United começou a temporada de forma instável, mas reagiu bem em outubro, vencendo Sunderland, Liverpool e Brighton em sequência. Depois, empatou em 2 a 2 com Nottingham Forest e Tottenham. Para manter esse crescimento, Amorim quer trazer algumas das maiores lendas da história do clube — Cantona, Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole e Dwight Yorke — para ajudar a orientar os mais jovens.
- AFP
"Profunda admiração e respeito"
Uma fonte próxima ao treinador disse ao The Sun que Amorim tem “profunda admiração e respeito” por esses ex-jogadores e acredita que eles podem ajudar o grupo.
Segundo essa fonte, Amorim sempre valorizou quando ídolos de clubes pelos quais passou apareciam para conversar com o elenco, dividir histórias e explicar o peso de vestir aquela camisa. Vindo do Benfica, ele sabe o que significa lidar com pressão e quer que os atletas do United aprendam a usar isso a favor — dentro e fora de campo.
Cantona afirma que dono do United recusou sua ajuda
Em seu show An Evening with Eric The King Cantona, o francês revelou que ofereceu ajuda ao United, mas que o coproprietário Sir Jim Ratcliffe não demonstrou interesse.
“Pensei que poderia dedicar dois ou três anos para retribuir ao clube que me deu tudo”, afirmou Cantona. “Mas ele não pareceu interessado. Fiz minha parte. Sir Alex Ferguson criou um futebol de ataque lindo, que os novos donos deveriam ter mantido. Em vez disso, destruíram tudo.”
- Getty Images
United mira um novo meio-campista
Depois de reforçar o ataque, Amorim quer agora um novo nome para o meio-campo em janeiro. Entre as opções estudadas estão Carlos Baleba, Adam Wharton e João Gomes.
O United volta a campo no dia 24 de novembro, contra o Everton, em Old Trafford.