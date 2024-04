Rodrygo pode perder espaço com Kylian Mbappé e Endrick, e deixar Real Madrid não é má ideia

Á chegada dos dois atacantes tende a diminuir o espaço do brasileiro na capital espanhol - mas quais as soluções?

No dia 31 de março, quem estava presente no Santiago Bernabéu se preparou para dar as boas-vindas de volta a Jude Bellingham. O meio-campista inglês artilheiro da La Liga tinha passado quase um mês como desfalque, cumprindo suspensão, em um primeiro momento, e depois servindo a seleção da Inglaterra pela Data Fifa.

Apesar de Bellingham mostrar suas habituais habilidades contra o Athletic - dribles inteligentes, corridas entre as linhas, passes angulados -, foi outro madridista que levou a multidão aos aplausos. Rodrygo acabou sendo o herói da vitória por 2 a 0, marcando os dois gols.

Foi uma atuação que reafirmou o valor do brasileiro para o Real, relembrando a todos de suas qualidades. Mas, apesar do talento inegável, há um sentimento persistente de que estes podem ser os últimos dias de sua carreira no clube.

A provável chegada de Kylian Mbappé neste meio de ano levará a mudanças na capital espanhola, deixando Rodrygo, ainda com 23 anos, em posição mais difícil para ser titular regular. Talvez seja hora, então, de o brasileiro reavaliar seu futuro no Bernabéu.