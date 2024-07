Rodrigo Dunshee reitera ser contra SAF no Flamengo e diz que não se recusou a assinar emenda

Por ser membro consultor da comissão de estatuto, o pré-candidato à presidência não pode firmar o documento que visa dificultar a criação da SAF

A corrida eleitoral no Flamengo ganhou mais um capítulo após nomes como Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que fez parte da gestão Rodolfo Landim, e Zico, maior ídolo da história do clube, assinarem uma emenda que dificulta a criação da SAF, Sociedade Anônima Esportiva.

Maurício Gomes de Mattos, pré-candidato à presidência, também assinou o documento que conta com pouco mais de 200 firmas. O movimento, no entanto, ganhou força mesmo após ser aderido por Zico. Depois disso, às atenções foram voltadas para Rodrigo Dunshee, que tem apoio de Rodolfo Landim nas eleições do Flamengo.

No clube, há quem diga que o dirigente se recusou a assinar. A GOAL procurou Rodrigo Dunshee que explicou o motivo de não ter firmado o documento.

"Essa afirmação de que eu me recusei a assinar esta emenda não é verdadeira. Eu não me recusei a assinar. Eu sou membro consultor da comissão de estatuto do Flamengo, e, como membro desta comissão, não posso ser autor de uma emenda que eu mesmo avaliarei na comissão”.