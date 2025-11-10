Robert Lewandowski eterno e Antonio Conte perdendo o vestiário no Napoli: os vencedores e perdedores do final de semana na Europa

Curiosamente, este não foi um bom fim de semana para os líderes das ligas. O Real Madrid continua no topo na Espanha, mas a vantagem dos Merengues para o Barcelona foi reduzida para três pontos após um empate sem gols contra o Rayo Vallecano, enquanto a má atuação da Napoli fez com que eles caíssem do primeiro para o quarto lugar na Série A.
Nos Países Baixos, o PSV usurpou o Feyenoord no topo da tabela, ao derrotar o AZ por 5 a 1 antes de a equipe de Robin van Persie ser surpreendida pelo Go Ahead Eagles. Também temos novos líderes na Grécia, já que o Olympiacos ultrapassou o PAOK na Super League devido à derrota por 2 a 1 deste último contra o Panathinaikos.
Na Turquia, o Fenerbahce ficou a apenas um ponto dos defensores do título, o Galatasaray, que foram derrotados por 1 a 0 pelo Kocaelispor, enquanto os líderes na Escócia, Bélgica, Inglaterra e Alemanha - Hearts, Union Saint-Gilloise, Arsenal e Bayern Munich, respectivamente - ficaram todos no empates.
O Arsenal perder pontos foi altamente significativo, já que a brilhante defesa dos Gunners foi vazada não uma, mas duas vezes em um emocionante empate de 2 a 2 com o Sunderland, que pôs fim a uma sequência de 10 vitórias consecutivas, além de oito jogos sem sofrer gols para a equipe de Mikel Arteta.
O maior choque do fim de semana, no entanto, foi sem dúvida o Bayern não conseguir vencer o Union Berlin. Os bávaros estavam em um início de temporada recorde de 16 vitórias consecutivas - e tinham acabado de surpreender o Paris Saint-Germain em sua própria casa quatro dias antes - mas precisaram de um empate tardio de Harry Kane para arrancar um empate de 2 a 2 na capital alemã.