+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Winners and losers of the weekend GFXGOAL
Mark Doyle

Robert Lewandowski eterno e Antonio Conte perdendo o vestiário no Napoli: os vencedores e perdedores do final de semana na Europa

O fim de semana antes de uma pausa internacional sempre parece significativo. Conquistando um resultado positivo durante a rodada, a única preocupação de um treinador se torna as possíveis lesões que seu jogadores podem sofrer enquanto representam seus países. No entanto, uma derrota resulta em duas semanas tortuosas, com a imprensa analisando o resultado enquanto o técnico aguarda a oportunidade de se redimir

Arne Slot se encontra nessa última situação agora, com o Liverpool tendo sofrido mais uma derrota devastadora no domingo, contra o Manchester City, depois de algumas vitórias que aumentaram as esperanças. O holandês não é o único técnico que tem muito o que refletir durante a pausa internacional, no entanto. 

Antonio Conte estava de mau humor depois que a Napoli ficou novamente em branco em uma derrota fraca em Bolonha, enquanto o Real Madrid de Xabi Alonso também não conseguiu se recuperar da derrota em Anfield, sendo segurado para um empate decepcionante com o Rayo Vallecano.

Mas quem foram os grandes vencedores e perdedores do último fim de semana nas grandes ligas da Europa? A GOAL analisa tudo em nosso resumo semanal...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Kocaelispor-v-Galatasaray-Turkish-Super-LeagueAFP

    PERDEDOR: Líderes da Europa

    Curiosamente, este não foi um bom fim de semana para os líderes das ligas. O Real Madrid continua no topo na Espanha, mas a vantagem dos Merengues para o Barcelona foi reduzida para três pontos após um empate sem gols contra o Rayo Vallecano, enquanto a má atuação da Napoli fez com que eles caíssem do primeiro para o quarto lugar na Série A.

    Nos Países Baixos, o PSV usurpou o Feyenoord no topo da tabela, ao derrotar o AZ por 5 a 1 antes de a equipe de Robin van Persie ser surpreendida pelo Go Ahead Eagles. Também temos novos líderes na Grécia, já que o Olympiacos ultrapassou o PAOK na Super League devido à derrota por 2 a 1 deste último contra o Panathinaikos.

    Na Turquia, o Fenerbahce ficou a apenas um ponto dos defensores do título, o Galatasaray, que foram derrotados por 1 a 0 pelo Kocaelispor, enquanto os líderes na Escócia, Bélgica, Inglaterra e Alemanha - Hearts, Union Saint-Gilloise, Arsenal e Bayern Munich, respectivamente - ficaram todos no empates.

    O Arsenal perder pontos foi altamente significativo, já que a brilhante defesa dos Gunners foi vazada não uma, mas duas vezes em um emocionante empate de 2 a 2 com o Sunderland, que pôs fim a uma sequência de 10 vitórias consecutivas, além de oito jogos sem sofrer gols para a equipe de Mikel Arteta.

    O maior choque do fim de semana, no entanto, foi sem dúvida o Bayern não conseguir vencer o Union Berlin. Os bávaros estavam em um início de temporada recorde de 16 vitórias consecutivas - e tinham acabado de surpreender o Paris Saint-Germain em sua própria casa quatro dias antes - mas precisaram de um empate tardio de Harry Kane para arrancar um empate de 2 a 2 na capital alemã.

    • Publicidade
  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    VENCEDOR: Paris Saint-Germain

    O Paris Saint-Germain foi o único líder de tabela nas ligas dos "Cinco Grandes" da Europa a vencer neste fim de semana - mas eles tiveram dificuldades com o Lyon e só resolver no último lance para recuperar o primeiro lugar do Marseille.

    Um jogo emocionante no Groupama Stadium parecia destinado a terminar em um empate justo, com o time da casa largando atrás e tendo que empatar não uma, mas duas vezes com gols de Alfonso Moreira e Ainsley Maitland-Niles. No entanto, a expulsão de Nicolas Tagliafico nos acréscimos deu ao PSG a oportunidade de aplicar uma pressão implacável no final - e eventualmente resultou, com João Neves marcando de cabeça o gol da vitória aos 95 minutos após o escanteio de Lee Kang-In. 

    "Foi difícil, mas, no final, como sempre, com nossa mentalidade, nossa resiliência e o caráter dos nossos jogadores, provou ser decisivo", disse um Luis Enrique - satisfeito e aliviado ao canal de mídia do PSG. "É muito positivo para nós estarmos de volta ao topo da tabela. A pausa internacional está aqui agora - e vamos aproveitá-la". Ao contrário de muitos dos seus rivais europeus!

  • Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Napoli de Antonio Conte

    O ex-atacante da Napoli, Roberto Sosa, ficou muito preocupado com o que viu dos Partenopei em Bologna no domingo. "É o típico jogo que você vê quando os jogadores querem se livrar do treinador", disse o argentino para Tele A.

    Normalmente, a reação óbvia a tal afirmação seria descartá-la imediatamente. Afinal, Conte levou o Napoli ao título da Serie A há seis meses, apesar de que seu estilo de jogo pouco ofensivo esteja colocando-os a dois pontos do topo da tabela atualmente. No entanto, nesta ocasião particular, a observação de Sosa não parecia hipérbole - principalmente porque Conte estava igualmente perturbado pela aparente falta de esforço de seus jogadores no Estádio Renato Dall'Ara.

    "Temos que nos perguntar se estamos trabalhando com o mesmo entusiasmo e desejo que tínhamos no ano passado, quando queríamos provar nosso valor, ou se estamos nos acomodando porque as pessoas dizem que somos favoritos", disse o apaixonado treinador ao DAZN. "A energia certamente mudou aqui. Eu não sinto a energia positiva que tivemos na temporada passada. Venho dizendo isso há um tempo, me entristece ter sido incapaz de mudar essa energia nos últimos meses.

    "Isso significa que eu não estou fazendo um bom trabalho ou que alguém não quer me ouvir..."

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Sunderland

    Antes do início da temporada da Premier League, era dado como certo que os times recém-promovidos iriam voltar diretamente para a segunda divisão. Nesse contexto, Leeds United e Burnley estão se saindo bem, apenas flutuando acima da zona de rebaixamento. O que, então, podemos possivelmente dizer que faria jus ao início sensacional de temporada do Sunderland?

    Os Black Cats podem ter investido uma boa quantia de dinheiro em seu elenco durante a última janela de transferências, mas estão competindo na liga mais rica e competitiva do futebol mundial, e ninguém esperava que eles entrassem na pausa de novembro ocupando o quarto lugar na tabela - acima de nomes como Aston Villa, Manchester United e até mesmo os atuais campeões, o Liverpool.

    "Para nossos fãs, eles merecem olhar para o futuro com vibrações positivas", disse o técnico Regis Le Bris ao Match of the Day após o dramático empate por 2 a 2 com o Arsenal no sábado. "Foi um jogo difícil, como esperávamos. Eles são provavelmente uma das melhores equipes da Europa. Tivemos dificuldades, mas ainda acreditávamos que era possível marcar mais um gol. Os rapazes trabalharam duro até o fim. Eles acreditavam que era possível mudar a dinâmica. Nossos fãs ajudaram muito, então agora temos essa fé, essa crença de que até o apito final, tudo é possível."

    Consequentemente, com o Sunderland acumulando 19 pontos em apenas 11 jogos, e Granit Xhaka parecendo a contratação da temporada, os Mackems já estão sonhando não apenas em evitar o rebaixamento, mas talvez até mesmo em lutar por uma vaga em uma grande competição europeia!

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Defesa do título do Liverpool

    Slot teve dificuldades em encontrar algo positivo após a derrota do Liverpool por 3 a 0 para o Manchester City. O gol absurdamente anulado de Virgil van Dijk pode ter sido um momento decisivo no jogo, mas não havia como disfarçar o fato de que o City foi, como Slot admitiu livremente, melhor do que os campeões ingleses "em todos os aspectos do futebol" - o que foi uma admissão admiravelmente honesta, mas ainda assim surpreendente.

    Como se fala a cada derrota dos Reds (e mesmo assim não é um fato que deve ser ignorado), eles gastaram mais de £ 400 milhões durante a janela de transferências para fortalecer uma equipe campeã, mas eles estão mais fracos agora do que estavam na temporada passada.

    O Liverpool está em oitavo na tabela e perdeu cinco de seus 11 jogos até agora, o que, como até mesmo Slot admitiu, "parece muito" para uma equipe com aspirações de vencer a liga. "A última coisa que devo falar agora é sobre a corrida pelo título", o holandês reconheceu em sua coletiva de imprensa pós-jogo no Etihad.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Pep Guardiola

    Apesar de o jogo de domingo no Etihad ter sido uma experiência desanimadora para Slot, não poderia ter corrido melhor para seu homólogo do City, Pep Guardiola, que celebrou seu 1000º jogo como treinador com uma vitória incrível.

    "Para mim, foi muito especial [alcançar este marco] na frente da minha família, e especialmente contra o Liverpool. Tenho um enorme respeito por esse clube", Guardiola disse ao Match of the Day.

    Foi certamente uma vitória animadora para o City, não só porque foi sobre os defensores do título, mas porque os aproximou do Arsenal, que ameaçava disparar na liga, agora com apenas quatro pontos os separando.

    "Perdemos energia na última temporada", o catalão admitiu aos repórteres, "e não sei por quê. Não éramos como este time tem sido por muitos anos. Mas desde om Mundial de Clubes nos Estados Unidos, senti algo diferente do que aconteceu na temporada passada em geral. Em outubro e novembro, você não ganha a Premier League. O time que vence é aquele que cresce. Tenho a sensação de que [a energia] está de volta e podemos jogar de maneiras diferentes agora. Isso é bom para nós, mas não para os adversários."

    De fato, pode-se estar certo de que o Arsenal está mais uma vez olhando nervosamente por cima dos ombros para um City aparentemente ressurgente.

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Linha de ataque ineficaz de Alonso

    Realmente não é preciso muito para desencadear conversas sobre uma crise na capital espanhola. Nesta mesma época na semana passada, o Real Madrid estava cinco pontos à frente do secundo colocado da La Liga e ostentava um recorde de 100% de vitórias na Liga dos Campeões. No entanto, depois da performance fraca dos Merengues em Anfield, veio com um empate sem gols com o Rayo Vallecano, e o treinador Xabi Alonso teve que lidar com várias perguntas constrangedoras em sua coletiva de imprensa pós-jogo em Vallecas.

    A principal linha de investigação centrou-se no ataque ineficaz do Real Madrid porque, apesar de colocar em campo uma equipe que incluía Kylian Mbappé, Vinícius Jr e Jude Bellingham, o time de Alonso não conseguiu marcar pelo segundo jogo consecutivo - e mais uma vez raramente ameaçou seus adversários.

    O ex-treinador do Bayer Leverkusen também foi questionado sobre a suposta falta de disposição de seus atacantes em defender, bem como uma falta geral de intensidade em sua equipe.

    "Não ganhamos todos os duelos, mas também não os perdemos todos", ele destacou. "Hoje foi um jogo muito competitivo, com o Rayo jogando muito na transição. No segundo tempo, a defesa se portou muito bem, então não é [por falta de] intensidade. Nós sabemos onde estamos. É uma temporada longa, e você tem que saber como equilibrar os bons e maus momentos."

    Tendo passado cinco temporadas no exigente Santiago Bernabéu como jogador, Alonso está pelo menos em uma posição melhor do que a maioria para alcançar esse objetivo particular.

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Robert Lewandowski

    O tempo é implacável, e quanto mais velho um jogador de elite se torna, mais suscetível a lesões ele fica. Certamente, houve preocupações nas últimas semanas, meses e, talvez, anos de que o corpo de Robert Lewandowski estava começando a traí-lo.

    No entanto, embora o polonês possa não ser mais estrela que já foi, ele ainda sabe onde está o gol - como sublinhado por sua exibição decisiva na vitória crucial do Barcelona por 4 a 2 sobre o Celta Vigo no domingo. Lewandowski fez um hat-trick em Ballaidos, reduzindo o déficit para o líder da La Liga, o Real Madrid, para apenas três pontos - e Hansi Flick ficou, como era de se esperar, entusiasmado com a atuação do atacante de 37 anos no que foi seu primeiro jogo como titular desde que retornou de um problema no tendão.

    "Depois da lesão, vi um Lewandowski diferente", disse o alemão. "Ele estava positivo, voltou cedo, e é muito bom para nós que ele tenha marcado três gols porque isso lhe dará confiança. Na temporada passada, ele foi muito importante para nós."

    Apesar da idade avançada, não há razão para que Lewandowski não possa ser igualmente influente nesta temporada.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-ATALANTAAFP

    PERDEDOR: Ivan Juric

    Substituir Gian Piero Gasperini como treinador da Atalanta nunca seria fácil para Ivan Juric. Gasperini pode ser um personagem polêmico, mas alcançou status lendário em Bérgamo ao continuamente superar as expectativas com um clube que ele levou à glória na Liga Europa no ano passado. Juric, por outro lado, nunca ganhou nada de notável e sua nomeação foi recebida com ceticismo pelos fãs da Atalanta, dado que o croata havia feito uma temporada historicamente ruim no Southampton.

    Apesar de um início decepcionante em seu mandato, que contou com cinco empates consecutivos na Série A, Juric ganhou um respiro após conquistar uma vitória crucial na Liga dos Campeões sobre o Marselha no meio da semana. No entanto, a derrota de 3 a 0 em casa para o Sassuolo, no domingo, foi completamente embaraçosa e deixou a Atalanta no 13º lugar na tabela - um resultado ainda mais doloroso pelo fato de que o novo clube de Gasperini, a Roma, está em primeiro lugar, empatada com a Inter,

    Enquanto Juric ainda não foi demitido — o que parece ser apenas uma questão de tempo —, o clube supostamente já tendo alinhou um acordo com Raffaele Palladino para assumir nos próximos dias.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-BAYERN MUNICHAFP

    VENCEDOR: Union Berlin

    É fácil entender por que o Union Berlin ficou um pouco desanimado após o empate de 2 a 2 de sábado com o Bayern de Munique. Afinal, os homens de Steffen Baumgart estavam a segundos de se tornarem o primeiro time a vencer os bávaros nesta temporada.

    "Estamos um pouco desapontados", Danilho Doekhi, que balançou a rede duas vezes na partida, disse logo após o gol de empate de última hora de Harry Kane no Stadion an der Alten Forsterei. "Quando você está vencendo por 2 a 1 contra o Bayern, você quer ganhar. Então, a decepção pelo gol no final supera tudo."

    No entanto, não deveria. Ninguém mais - nem mesmo o poderoso PSG - havia conseguido sequer segurar um empate com o Bayern. Como Baumgart apontou: "Se alguém tivesse me dito previamente que empataríamos o jogo, eu teria considerado isso um sucesso! No geral, vimos um ótimo jogo da Bundesliga entre duas equipes que estavam desesperadas para vencer."

    Portanto, um empate não foi apenas um resultado justo, foi uma excelente conquista para o time que ocupa a 11ª posição na Bundesliga.