Robert Lewandowski admite que Barcelona pediu para que NÃO marcasse gols
Lewandowski foi instruído a parar de marcar gols em 2023 pelo Barça
O Barcelona tomou uma decisão incomum no fim da temporada 2022/23 de LaLiga envolvendo Robert Lewandowski. Com o título já garantido e a competição chegando ao fim, o clube fez contas e percebeu que novos gols do atacante poderiam gerar um custo extra em um momento financeiro delicado.
Lewandowski tinha 23 gols no campeonato, e uma cláusula do acordo de transferência previa que, ao marcar mais dois, o Barcelona teria que pagar 2,5 milhões de euros (R$ 16,4 milhões) ao Bayern de Munique. Diante das dificuldades financeiras da época, a diretoria buscava evitar qualquer gasto adicional.
Em novembro, surgiram relatos de que o atacante teria sido informalmente pedido a não marcar gols nos últimos jogos. A situação chamou atenção por ir contra a lógica esportiva de um clube acostumado a competir no mais alto nível, inclusive na Champions League, mas refletia o cenário de fortes restrições orçamentárias.
- Getty Images Sport
Lewandowski confirma pedido estranho do Barcelona
Mais tarde, Lewandowski confirmou a história em entrevista ao jornalista polonês Bogdan Rymanowski. Sem tom de crítica, ele explicou que entendia o contexto vivido pelo clube naquele momento.
“Há coisas sobre as quais prefiro não falar. Eu respeito muito o Barcelona e as pessoas que trabalham lá. Eu sabia da situação do clube. Havia muitos problemas que precisavam ser resolvidos”, afirmou.
O atacante deixou claro que o motivo era exclusivamente financeiro. “Era um bônus. Naquela época, o Barcelona tentava economizar cada euro. Não era pouca coisa”, disse. Mesmo assim, admitiu que o pedido o incomodou. “Não tive problema com isso, mas ficou na minha cabeça. Eu me perguntava se deveria marcar ou não.”
Pedido nasceu da grave crise financeira do Barcelona
O episódio virou símbolo da crise financeira enfrentada pelo Barcelona nos últimos anos. Apesar de avanços recentes, o clube ainda convive com limites de gastos impostos pela LaLiga e trabalha para voltar à regra do 1:1, que permite gastar de acordo com a receita.
O fato de um atacante do nível de Lewandowski ser orientado a segurar seu desempenho mostra o quão apertada era a situação. Os 2,5 milhões de euros (R$ 16,4 milhões), valor relativamente baixo para o futebol de elite, foram suficientes para influenciar decisões dentro de campo.
Ainda assim, o impacto de Lewandowski no Barça segue grande. Em três temporadas e meia, ele soma 109 gols em 165 jogos por todas as competições, mantendo protagonismo tanto em LaLiga quanto em campanhas europeias, incluindo a Champions.
- Getty Images Sport
Barcelona tenta virar a página enquanto Lewa pensa no futuro
O desafio do Barcelona agora é deixar episódios como esse no passado. A diretoria aposta na reorganização financeira, no aumento de receitas com o estádio e em ajustes na folha salarial para evitar novos conflitos entre economia e rendimento esportivo.
Para Lewandowski, o caso não mudou sua postura. O atacante segue competitivo, com faro de gol intacto e foco em brigar por títulos no mais alto nível do futebol europeu.
Se o Barcelona conseguiu, de vez, superar esse capítulo ainda é algo a se confirmar. Mas o pedido feito a Lewandowski certamente entra para a lista dos episódios mais curiosos da história recente do clube.