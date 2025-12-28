Robert Lewandowski admite que Barcelona pediu para que NÃO marcasse gols

O Barcelona tomou uma decisão incomum no fim da temporada 2022/23 de LaLiga envolvendo Robert Lewandowski. Com o título já garantido e a competição chegando ao fim, o clube fez contas e percebeu que novos gols do atacante poderiam gerar um custo extra em um momento financeiro delicado.

Lewandowski tinha 23 gols no campeonato, e uma cláusula do acordo de transferência previa que, ao marcar mais dois, o Barcelona teria que pagar 2,5 milhões de euros (R$ 16,4 milhões) ao Bayern de Munique. Diante das dificuldades financeiras da época, a diretoria buscava evitar qualquer gasto adicional.

Em novembro, surgiram relatos de que o atacante teria sido informalmente pedido a não marcar gols nos últimos jogos. A situação chamou atenção por ir contra a lógica esportiva de um clube acostumado a competir no mais alto nível, inclusive na Champions League, mas refletia o cenário de fortes restrições orçamentárias.