Richarlison escreve recorde que nenhum time deseja ao fazer gol nos acréscimos pelo Tottenham

Brasileiro parecia ter garantido vitória dos Spurs sobre o Manchester United no sábado, mas o time londrino sofreu o empate logo depois

  • Richarlison nos livros de história por motivo indesejado

    De acordo com a Opta, Richarlison é agora o primeiro jogador, desde que os registros começaram em 2006/07, a ser advertido por tirar a camisa ao marcar um gol após os 45 minutos do segundo tempo, apenas para ver sua equipe sofrer um gol em seguida, em mais de uma ocasião. O caso anterior ocorreu em abril de 2023, contra o Liverpool, quando seu gol de empate em Anfield foi seguido, segundos depois, pelo gol da vitória de Diogo Jota nos acréscimos. Esse novo momento de déjà vu resumiu tanto a paixão de Richarlison quanto a falta crônica de compostura do Tottenham em momentos decisivos. Coincidentemente, os Spurs também sofreram um gol de empate nos acréscimos contra o Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA, após estarem vencendo por 2 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo, e acabaram derrotados nos pênaltis.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    Gol de Richarlison foi ofuscado pelo empate do Manchester United

    Richarlison viveu uma tarde agridoce, pois seu gol dramático contra o Manchester United o colocou na história da Premier League pelos motivos errados. O atacante de 28 anos acreditou ter garantido uma vitória crucial ao marcar de cabeça nos acréscimos, provocando comemorações intensas no Tottenham Hotspur Stadium. Tomado pela emoção, ele tirou a camisa, correu até a bandeira de escanteio e foi imediatamente advertido com um cartão amarelo por comemoração excessiva.

    No entanto, a alegria durou pouco. Minutos depois, o United avançou e empatou com um cabeceio certeiro de Matthijs de Ligt, selando o 2 a 2. A sequência deixou os torcedores do Spurs incrédulos, enquanto Richarlison teve a infelicidade de repetir exatamente o mesmo roteiro de dois anos antes, quando seu gol nos acréscimos contra o Liverpool também foi seguido por uma resposta imediata do adversário.

  • As constantes dificuldades de Richarlison no Tottenham

    As cenas de uma celebração que voltou para assombrá-lo tornaram-se emblemáticas do turbulento período de Richarlison no norte de Londres. Sua passagem pelo Tottenham tem sido marcada por lampejos de brilho ofuscados por longos períodos de inconsistência, lesões e frustração. O episódio reforça a irregularidade que definiu sua trajetória no clube desde que chegou do Everton em 2022 por £60 milhões.

    O atacante brasileiro tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga como titular sob diferentes técnicos. Seu gol — o terceiro da temporada — deveria ter sido um ponto de virada, mas acabou se tornando mais um símbolo da imprevisibilidade caótica dos Spurs. Mesmo nesta temporada, a relação de Richarlison com os torcedores tem sido tensa. Nesta semana, ele foi criticado por perder um pênalti contra o Copenhague após insistir em cobrar no lugar do jovem atacante Dane Scarlett, que havia sofrido a falta. O gol de sábado, seu primeiro em mais de um mês, parecia destinado a ser um momento de catarse — mas, ao apito final, apenas reforçou a sensação de que o Tottenham e o atacante brasileiro sofrem quando o assunto são finais dramáticos.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Richarlison poderia ser negociado pelo Tottenham?

    Para o Tottenham, o foco agora será recuperar a consistência enquanto tenta voltar à disputa por uma vaga nas competições europeias. O empate com o United ampliou a sequência sem vitórias em casa, e mais uma vez surgem questionamentos sobre a abordagem tática de Thomas Frank, especialmente em relação à forma como sua equipe lida com os momentos finais das partidas.

    Para Richarlison, no entanto, a prioridade é recuperar a confiança e o ritmo. Ele continua sendo uma peça importante nos planos da seleção brasileira, mas corre o risco de perder espaço antes da Copa do Mundo do próximo ano se não conseguir elevar seu nível de desempenho no clube.

    Com Randal Kolo Muani, Dominic Solanke, Mathys Tel e Dane Scarlett todos capazes de atuar como centroavante, Frank pode acabar optando por abrir mão do brasileiro. Com a janela de transferências de janeiro se aproximando, cresce a especulação de que o Tottenham possa vender Richarlison para financiar a contratação de um atacante mais confiável.

