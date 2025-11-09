Richarlison escreve recorde que nenhum time deseja ao fazer gol nos acréscimos pelo Tottenham

As cenas de uma celebração que voltou para assombrá-lo tornaram-se emblemáticas do turbulento período de Richarlison no norte de Londres. Sua passagem pelo Tottenham tem sido marcada por lampejos de brilho ofuscados por longos períodos de inconsistência, lesões e frustração. O episódio reforça a irregularidade que definiu sua trajetória no clube desde que chegou do Everton em 2022 por £60 milhões.

O atacante brasileiro tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga como titular sob diferentes técnicos. Seu gol — o terceiro da temporada — deveria ter sido um ponto de virada, mas acabou se tornando mais um símbolo da imprevisibilidade caótica dos Spurs. Mesmo nesta temporada, a relação de Richarlison com os torcedores tem sido tensa. Nesta semana, ele foi criticado por perder um pênalti contra o Copenhague após insistir em cobrar no lugar do jovem atacante Dane Scarlett, que havia sofrido a falta. O gol de sábado, seu primeiro em mais de um mês, parecia destinado a ser um momento de catarse — mas, ao apito final, apenas reforçou a sensação de que o Tottenham e o atacante brasileiro sofrem quando o assunto são finais dramáticos.